Общество

Александр Козловский: Мы помним и чтим каждого, кто освобождал Гдовский район

Жителей Гдовского района с 81-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков поздравил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Дорогие жители Гдовского района! Поздравляю с 81-й годовщиной освобождения вашей малой Родины от немецко-фашистских захватчиков. Этот день напоминает нам о подвиге наших предков, которые сражались за свободу и независимость нашего Отечества. Мы помним и чтим каждого, кто внёс свой вклад в освобождение района, — солдат, партизан, тружеников тыла и всех, кто пережил тяготы войны. Гдовская земля навсегда останется священным местом, где каждая тропинка, каждый ручей и каждый дом хранят память о тех, кто отдал свои жизни за нашу свободу», - подчеркнул Александр Козловский.

Он добавил, что всегда будут помнить тех, кто отдал свою жизнь, защищая Родину.

«Мы всегда будем благодарны ветеранам, которые вернулись с фронта и восстановили разрушенные города и сёла. Мы всегда будем заботиться о детях войны, которые пережили все ужасы того времени. Пусть этот день будет наполнен радостью и гордостью за наших Героев. Пусть он будет напоминанием о том, как важно беречь мир и согласие на нашей земле. Желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть в ваших домах всегда будет тепло и уютно, а сердца будут наполнены любовью и уважением к тем, кто подарил свободу», - подытожил депутат.

Напомним, Гдове был освобождён партизанами 9-й Ленинградской бригады и бойцами 196-й стрелковой дивизии в ходе Ленинградско-Новгородской операции 4 февраля 1944 года.