Общество

«Дневной дозор»: Что сулит Псковской области аномальная зима?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Какие последствия может иметь аномальная зима в Псковской области?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Зима — это не только время холодов и снежных пейзажей, но и период, когда природа нередко проявляет свою мощь и непредсказуемость. Каждый год мы ждем зимних морозов и снежных бурь, но что происходит, когда климатические изменения заставляют нас пересматривать наши представления о зиме? Аномальные температуры, частые «переходы через ноль» и резкие колебания погоды становятся неотъемлемой частью нашего зимнего опыта.

Эти изменения серьезно влияют на многие сферы жизни — от сбора урожая до состояния дорог в регионе. В условиях постоянных перепадов температур асфальт начинает разрушаться, появляются трещины и ямы, что приводит к увеличению числа аварий, а размокшие грунтовые дороги местами становятся совершенно не проезжими. Поэтому власти нередко оказываются в затруднительном положении: с одной стороны, теплая бесснежная зима позволяет экономить на уборке и вывозе снега, с другой — больше средств необходимо выделить из бюджета на приведение в порядок «поплывших» дорог. Их неудовлетворительное состояние негативно влияет на экономику, повышая затраты на транспортировку и логистику. Сельское хозяйство тоже не остается в стороне. Фермеры сталкиваются с новыми вызовами: урожай может пострадать от неожиданных заморозков, а растения, которые начали расти раньше времени, могут не успеть сформироваться к сезону сбора урожая. Это приводит к экономическим потерям и рискам для продовольственной безопасности.

Не менее важным является влияние изменений климата на здоровье населения. Частые колебания температуры могут привести к всплеску респираторных заболеваний, особенно среди уязвимых групп — пожилых людей и детей. Изменения в экосистемах также могут способствовать распространению инфекций, которые ранее были нехарактерны для нашего региона. В современных условиях крайне важно не только вовремя осознавать эти проблемы, но и принимать меры для их решения.

Как аномально теплая зима влияет на ситуацию в регионе? Об этом — в выпуске программы «Дневной дозор».

1 марта, согласно календарю, наступает весна, однако климатическая весна в нашем регионе начинается лишь в апреле, сообщила начальник Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова. Так что впереди у нас еще два месяца, которые можно считать зимними. И только по завершении этого периода можно будет подвести итоги и оценить, какой была зима в целом. Январь, например, оказался аномально теплым, с тремя рекордами по плюсовой температуре, но сейчас в регионе начался переход к нормальной зимней погоде. Многие псковичи после теплого января уже и не надеялись на снег, но он все же вернулся в регион, отметила Тала Нещадимова.

«Январь у нас получился по температуре выше нормы. В нашем регионе не сформировался устойчивый снежный покров, хотя обычно к декабрю он уже должен был бы покрыть землю. Но аномально — это то, что бывает крайне редко. У нас, к сожалению или к счастью, это не крайне редко. Зима 2020 года, перед этим было несколько зим, когда среднемесячная температура в январе была выше нормы, и снежный покров тоже не образовывался, и реки замерзали всего лишь на одну-две недели. Поэтому сейчас у нас февраль. Вероятнее всего, февраль тоже будет несколько выше нормы. Но на ближайшие две недели у нас устанавливается морозная погода и ночью, и днем. Сибирский максимум все-таки до нас добирается. Поэтому говорить о том, какой зима будет в целом, мы можем только по истечении февраля».

В Псковской области зима в последние годы нередко преподносит разные сюрпризы, - то обильные снегопады, то бесснежный, теплый январь, как в текущем году. Возможно, 2025 год войдет в историю не только температурными рекордами января, но и по количеству так называемых «переходов через ноль», которые власти нередко объявляют главными виновниками плохого состояния дорог по весне. Заместитель главы администрации Пскова Алексей Саенко убежден - у природы нет плохой погоды, но любая погода вносит коррективы в организацию обслуживания уличной дорожной сети и общественных территорий.

«В частности, в условиях теплой зимы и отсутствия снега подрядными организациями осуществляется подметание мусора, уборка тротуаров. Сейчас пошел снег, подрядные организации приступили к уборке, соответственно. О какой-либо экономии говорить преждевременно в силу того, что подрядные организации просто переключаются на соответствующий режим обслуживания дорог».

Директор ГБУ «Псковавтодор» Павел Кипрушев подчеркивает, что зима в этом году действительно вносит свои коррективы в работу дорожников, и многочисленные «переходы через ноль» — это объективный риск для состояния дорожной сети. Частые колебания температур могут привести к разрушению асфальтного покрытия, образованию колейности, что создает дополнительные трудности и увеличивает затраты на профилирование дорог. Хотя экономии бюджетных средств на уборке снега можно было бы порадоваться, но дополнительные расходы на обслуживание и поддержание дорожного полотна в нормативном состоянии нивелируют эту экономию.

«Мы готовы к любым погодным условиям, потому что зима — это, прежде всего, зима. Некоторые надеются на "европейскую зиму" с благоприятными погодными условиями, но мы не расслабляемся и всегда начеку. Поэтому погодные условия не застанут нас врасплох. Мнение бытует, что сэкономили на уборке снега, но мы же не забываем, что если начинается положительная температура, это еще раз говорю, дополнительные затраты по грейдированию, профилированию. То есть где-то мы выигрываем, а где-то теряем. Например, тем дорогам, которые должны быть в хорошем состоянии, приходится уделять больше внимания. Это требует дополнительных усилий, привлечения техники, а также увеличения количества часов, отведённых на содержание этой дороги».

Нынешняя зима с ее многочисленными аномалиями — это действительно серьезный вызов для муниципальных властей, подчеркивает глава Куньинского района Олег Лебедев. Преимущественно плюсовые температуры января в сочетании с большим количеством осадков наносят большой ущерб грунтовым дорогам в районе.

«В основном аномалия проявляется в виде большого количества осадков и плюсовых температур, что приводит к переувлажнению почвы и основания дорожного покрытия. Из-за этого на дорогах возникают проблемы, которые мы сейчас стараемся устранить. Я думаю, что во всех районах в Псковской области это есть. Куньинский район не исключение. Работаем, пытаемся».

Смотрите также Грузовикам и тракторам запретили ездить по дорогам в Куньинском районе

Сложностей с аномальной зимой не возникло у псковского «Горводоканала», отмечает директор предприятия Константин Болотин. Плановые работы продолжаются в привычном ритме. Движение подземных вод и обильные осадки не стали серьезной проблемой, говорит Константин Болотин.

«У нас постоянно что-то случается, но мы оперативно реагируем на возникающие аварийные ситуации. Таких, к счастью, экстраординарных аварий по городу, связанных именно с погодными условиями, нет. Ливневая система, канализация у нас работает, мы постоянно ее промываем, если где-то происходят подпоры. Канализация справляется, работаем».

У коллеги Константина Болотина - директора еще одного муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» Игоря Максимова - тоже все относительно спокойно, и серьезных аварий на сетях из-за резких изменений температуры не зафиксировано. Количество жалоб на избыточное отопление и жару в квартирах псковичей составляет всего пару в день.

«Для нашего дела, для нашего ремесла - это наша работа. На улице тепло или холодно, идёт отопительный сезон, и мы должны обеспечить отопление и горячую воду. Хочу сказать, что в тёплое время года говорить об экономике предприятия не приходится, потому что производство и продажа тепла в этот период улучшаются. Мы содержим большое количество оборудования, рассчитанного на работу в экстремальных низких температурах, чтобы теплоноситель был горячее и так далее. Сейчас этого не происходит, но огромное количество оборудования продолжает работать».

Председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов настроен оптимистично. По его словам, аномально теплая зима не отразилась на агропромышленном комплексе региона и несмотря на необычные температурные условия угрозы озимым культурам нет.

«Все отлично. Корма есть. Исследования посевов показали, что на текущий момент все в порядке».

Возможно, в том числе и благодаря теплой зиме в Псковской области в январе 2025 года зарегистрировано на треть меньше пожаров, чем за аналогичный период прошлого года. Зато любители подледной рыбалки доставляют немало проблем сотрудникам регионального управления МЧС. Напомним, запрет выхода на лед действует во всех муниципальных образованиях региона, в том числе в районах с крупными водоемами. Тем не менее фанатов зимней рыбалки это не останавливает - в текущем году уже зафиксировано два случая гибели рыбаков. Начальник отдела безопасности людей на водных объектах Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области Юрий Покатов напоминает, что даже при устойчивых морозах для образования прочного льда необходимо несколько суток. Однако в зонах с сильным течением или возле гидротехнических сооружений лед может не образовываться вовсе. Аварийно-спасательная служба регулярно проводит постоянный мониторинг ледовой обстановки и замеры толщины льда, передавая данные для принятия решений о снятии запрета, но пока оснований для его отмены - нет.

«В этом году мы наблюдаем аномальную зиму. Календарная зима у нас наступает 1 декабря. Примерно в этот же период наступили холода, началось льдообразование на водных объектах Псковской области. Но потом погода изменилась, вступила тёплая погода, льдообразование приостановилось, и потом лёд постепенно начал распаляться. Ледовая обстановка в этот период характеризовалась следующими особенностями: на Псковском озере установился лёд, и некоторые рыбаки, несмотря на запрет, всё же выходили на него. На Чудском озере возле восточной береговой линии появился припай. Также ледовое покрытие было обнаружено на некоторых реках и озёрах Псковской области. Однако все муниципальные образования, а их в нашем регионе 26, включая города Псков и Великие Луки, приняли решение запретить выход людей на лёд. Что касается плюсов и минусов. Поскольку действует запрет выхода людей на лёд, выезд машин также запрещен, и муниципальные образования не снимали запрет выхода на лёд. Напоминаю, что выход на лед разрешается только при условии снятия запрета».

Сегодня эксперты подчеркнули, что аномальные погодные условия зимы 2025 года по-разному влияют на работу разных служб и ведомств. Если агропромышленному комплексу региона, по словам руководителя областного комитета по сельскому хозяйству Николая Романова, теплая погода - не помеха, то, например, дорожникам и главам муниципалитетов теплый январь с пресловутыми «переходами через ноль» - доставил немало головной боли.

По прогнозу руководителя Псковского гидрометцентра Талы Нещадимовой, впереди у нас еще, минимум, два месяца зимы. Так что погода сможет преподнести еще немало любых сюрпризов.

Виктория Семенова