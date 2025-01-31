Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Работа на «Горводоканале»
Итоги 2024 Псковские медиа
«Лёгкая кухня»
Готовим сами как в ресторане завтрак
Господин Рейтингомер
10 лет с правом переписки
Профсоюзный ДАЙДЖЕСТ
Отпечаталось В сердце
Что будет с больницей и с нами?
 
 
 
ещё Общество 31.01.2025 09:500 Новые расходы на ЖКХ и транспорт. ЛОНГРИД 05.02.2025 17:030 Центры подготовки волонтеров 80-летия Победы продолжают работу в Псковской области 05.02.2025 16:410 МВД предлагает запретить некоторые анаболики и психотропы для роста мышц 05.02.2025 16:280 Президент РФ утвердил состав президиума Госсовета 05.02.2025 16:200 «Дневной дозор»: Что сулит Псковской области аномальная зима? 05.02.2025 16:110 СОБЫТИЕ: Круглый стол РВИО в Великих Луках, посвященный Году защитника Отечества и 80-летию Победы
 
 
 
Самое популярное 29.01.2025 16:400 Стала известна причина смерти найденного мертвым печорского монаха 04.02.2025 10:062 Экс-замглавы администрации Пскова Александру Грацкому вынесли приговор за взятки 29.01.2025 14:572 Что будет с больницей и с нами? 29.01.2025 16:070 Уголовное дело возбудили в отношении директора ФК «Псков» 04.02.2025 13:090 Не уложились: псковичи о новых лимитах на электричество
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

«Дневной дозор»: Что сулит Псковской области аномальная зима?

05.02.2025 16:20|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Какие последствия может иметь аномальная зима в Псковской области?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

 

Зима — это не только время холодов и снежных пейзажей, но и период, когда природа нередко проявляет свою мощь и непредсказуемость. Каждый год мы ждем зимних морозов и снежных бурь, но что происходит, когда климатические изменения заставляют нас пересматривать наши представления о зиме? Аномальные температуры, частые «переходы через ноль» и резкие колебания погоды становятся неотъемлемой частью нашего зимнего опыта.

Эти изменения серьезно влияют на многие сферы жизни — от сбора урожая до состояния дорог в регионе. В условиях постоянных перепадов температур асфальт начинает разрушаться, появляются трещины и ямы, что приводит к увеличению числа аварий, а размокшие грунтовые дороги местами становятся совершенно не проезжими. Поэтому власти нередко оказываются в затруднительном положении: с одной стороны, теплая бесснежная зима позволяет экономить на уборке и вывозе снега, с другой — больше средств необходимо выделить из бюджета на приведение в порядок «поплывших» дорог. Их неудовлетворительное состояние негативно влияет на экономику, повышая затраты на транспортировку и логистику. Сельское хозяйство тоже не остается в стороне. Фермеры сталкиваются с новыми вызовами: урожай может пострадать от неожиданных заморозков, а растения, которые начали расти раньше времени, могут не успеть сформироваться к сезону сбора урожая. Это приводит к экономическим потерям и рискам для продовольственной безопасности.

Не менее важным является влияние изменений климата на здоровье населения. Частые колебания температуры могут привести к всплеску респираторных заболеваний, особенно среди уязвимых групп — пожилых людей и детей. Изменения в экосистемах также могут способствовать распространению инфекций, которые ранее были нехарактерны для нашего региона. В современных условиях крайне важно не только вовремя осознавать эти проблемы, но и принимать меры для их решения.

Как аномально теплая зима влияет на ситуацию в регионе? Об этом — в выпуске программы «Дневной дозор».

1 марта, согласно календарю, наступает весна, однако климатическая весна в нашем регионе начинается лишь в апреле, сообщила начальник Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова. Так что впереди у нас еще два месяца, которые можно считать зимними. И только по завершении этого периода можно будет подвести итоги и оценить, какой была зима в целом. Январь, например, оказался аномально теплым, с тремя рекордами по плюсовой температуре, но сейчас в регионе начался переход к нормальной зимней погоде. Многие псковичи после теплого января уже и не надеялись на снег, но он все же вернулся в регион, отметила Тала Нещадимова.

Тала Нещадимова: Экологическая ситуация на водоемах Псковской области стабильная : Псковская Лента Новостей / ПЛН

«Январь у нас получился по температуре выше нормы. В нашем регионе не сформировался устойчивый снежный покров, хотя обычно к декабрю он уже должен был бы покрыть землю. Но аномально — это то, что бывает крайне редко. У нас, к сожалению или к счастью, это не крайне редко. Зима 2020 года, перед этим было несколько зим, когда среднемесячная температура в январе была выше нормы, и снежный покров тоже не образовывался, и реки замерзали всего лишь на одну-две недели. Поэтому сейчас у нас февраль. Вероятнее всего, февраль тоже будет несколько выше нормы. Но на ближайшие две недели у нас устанавливается морозная погода и ночью, и днем. Сибирский максимум все-таки до нас добирается. Поэтому говорить о том, какой зима будет в целом, мы можем только по истечении февраля».

В Псковской области зима в последние годы нередко преподносит разные сюрпризы, - то обильные снегопады, то бесснежный, теплый январь, как в текущем году. Возможно, 2025 год войдет в историю не только температурными рекордами января, но и по количеству так называемых «переходов через ноль», которые власти нередко объявляют главными виновниками плохого состояния дорог по весне. Заместитель главы администрации Пскова Алексей Саенко убежден - у природы нет плохой погоды, но любая погода вносит коррективы в организацию обслуживания уличной дорожной сети и общественных территорий.

«В частности, в условиях теплой зимы и отсутствия снега подрядными организациями осуществляется подметание мусора, уборка тротуаров. Сейчас пошел снег, подрядные организации приступили к уборке, соответственно. О какой-либо экономии говорить преждевременно в силу того, что подрядные организации просто переключаются на соответствующий режим обслуживания дорог».

Директор ГБУ «Псковавтодор» Павел Кипрушев подчеркивает, что зима в этом году действительно вносит свои коррективы в работу дорожников, и многочисленные «переходы через ноль» — это объективный риск для состояния дорожной сети. Частые колебания температур могут привести к разрушению асфальтного покрытия, образованию колейности, что создает дополнительные трудности и увеличивает затраты на профилирование дорог. Хотя экономии бюджетных средств на уборке снега можно было бы порадоваться, но дополнительные расходы на обслуживание и поддержание дорожного полотна в нормативном состоянии нивелируют эту экономию.

«Мы готовы к любым погодным условиям, потому что зима — это, прежде всего, зима. Некоторые надеются на "европейскую зиму" с благоприятными погодными условиями, но мы не расслабляемся и всегда начеку. Поэтому погодные условия не застанут нас врасплох. Мнение бытует, что сэкономили на уборке снега, но мы же не забываем, что если начинается положительная температура, это еще раз говорю, дополнительные затраты по грейдированию, профилированию. То есть где-то мы выигрываем, а где-то теряем. Например, тем дорогам, которые должны быть в хорошем состоянии, приходится уделять больше внимания. Это требует дополнительных усилий, привлечения техники, а также увеличения количества часов, отведённых на содержание этой дороги».

Нынешняя зима с ее многочисленными аномалиями — это действительно серьезный вызов для муниципальных властей, подчеркивает глава Куньинского района Олег Лебедев. Преимущественно плюсовые температуры января в сочетании с большим количеством осадков наносят большой ущерб грунтовым дорогам в районе.

«В основном аномалия проявляется в виде большого количества осадков и плюсовых температур, что приводит к переувлажнению почвы и основания дорожного покрытия. Из-за этого на дорогах возникают проблемы, которые мы сейчас стараемся устранить. Я думаю, что во всех районах в Псковской области это есть. Куньинский район не исключение. Работаем, пытаемся».

Сложностей с аномальной зимой не возникло у псковского «Горводоканала», отмечает директор предприятия Константин Болотин. Плановые работы продолжаются в привычном ритме. Движение подземных вод и обильные осадки не стали серьезной проблемой, говорит Константин Болотин.

Константин Болотин об итогах года и планах «Горводоканала» на 2024-й : Псковская Лента Новостей / ПЛН

«У нас постоянно что-то случается, но мы оперативно реагируем на возникающие аварийные ситуации. Таких, к счастью, экстраординарных аварий по городу, связанных именно с погодными условиями, нет. Ливневая система, канализация у нас работает, мы постоянно ее промываем, если где-то происходят подпоры. Канализация справляется, работаем».

У коллеги Константина Болотина - директора еще одного муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» Игоря Максимова - тоже все относительно спокойно, и серьезных аварий на сетях из-за резких изменений температуры не зафиксировано. Количество жалоб на избыточное отопление и жару в квартирах псковичей составляет всего пару в день.

«Для нашего дела, для нашего ремесла - это наша работа. На улице тепло или холодно, идёт отопительный сезон, и мы должны обеспечить отопление и горячую воду. Хочу сказать, что в тёплое время года говорить об экономике предприятия не приходится, потому что производство и продажа тепла в этот период улучшаются. Мы содержим большое количество оборудования, рассчитанного на работу в экстремальных низких температурах, чтобы теплоноситель был горячее и так далее. Сейчас этого не происходит, но огромное количество оборудования продолжает работать».

Председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов настроен оптимистично. По его словам, аномально теплая зима не отразилась на агропромышленном комплексе региона и несмотря на необычные температурные условия угрозы озимым культурам нет.

О поддержке сельского хозяйства в Псковской области рассказал Николай Романов : Псковская Лента Новостей / ПЛН

«Все отлично. Корма есть. Исследования посевов показали, что на текущий момент все в порядке».

Возможно, в том числе и благодаря теплой зиме в Псковской области в январе 2025 года зарегистрировано на треть меньше пожаров, чем за аналогичный период прошлого года. Зато любители подледной рыбалки доставляют немало проблем сотрудникам регионального управления МЧС. Напомним, запрет выхода на лед действует во всех муниципальных образованиях региона, в том числе в районах с крупными водоемами. Тем не менее фанатов зимней рыбалки это не останавливает - в текущем году уже зафиксировано два случая гибели рыбаков. Начальник отдела безопасности людей на водных объектах Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области Юрий Покатов напоминает, что даже при устойчивых морозах для образования прочного льда необходимо несколько суток. Однако в зонах с сильным течением или возле гидротехнических сооружений лед может не образовываться вовсе. Аварийно-спасательная служба регулярно проводит постоянный мониторинг ледовой обстановки и замеры толщины льда, передавая данные для принятия решений о снятии запрета, но пока оснований для его отмены - нет.

«В этом году мы наблюдаем аномальную зиму. Календарная зима у нас наступает 1 декабря. Примерно в этот же период наступили холода, началось льдообразование на водных объектах Псковской области. Но потом погода изменилась, вступила тёплая погода, льдообразование приостановилось, и потом лёд постепенно начал распаляться. Ледовая обстановка в этот период характеризовалась следующими особенностями: на Псковском озере установился лёд, и некоторые рыбаки, несмотря на запрет, всё же выходили на него. На Чудском озере возле восточной береговой линии появился припай. Также ледовое покрытие было обнаружено на некоторых реках и озёрах Псковской области. Однако все муниципальные образования, а их в нашем регионе 26, включая города Псков и Великие Луки, приняли решение запретить выход людей на лёд. Что касается плюсов и минусов. Поскольку действует запрет выхода людей на лёд, выезд машин также запрещен, и муниципальные образования не снимали запрет выхода на лёд. Напоминаю, что выход на лед разрешается только при условии снятия запрета».

Сегодня эксперты подчеркнули, что аномальные погодные условия зимы 2025 года по-разному влияют на работу разных служб и ведомств. Если агропромышленному комплексу региона, по словам руководителя областного комитета по сельскому хозяйству Николая Романова, теплая погода - не помеха, то, например, дорожникам и главам муниципалитетов теплый январь с пресловутыми «переходами через ноль» - доставил немало головной боли.

По прогнозу руководителя Псковского гидрометцентра Талы Нещадимовой, впереди у нас еще, минимум, два месяца зимы. Так что погода сможет преподнести еще немало любых сюрпризов.

Виктория Семенова

Теги: #погода #Дневной дозор #потепление
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли сделать парковки в центре Пскова платными?
В опросе приняло участие 148 человек
05.02.2025, 17:090 Жителя псковской деревни Тямша задержали по подозрению в убийстве 05.02.2025, 17:030 «Особое мнение»: Член-корреспондент РАН Валерий Гарбузов о президентстве Трампа. ВИДЕО 05.02.2025, 17:030 Центры подготовки волонтеров 80-летия Победы продолжают работу в Псковской области 05.02.2025, 17:000 Число жалоб на страховщиков по ОСАГО уменьшилось на 30%
05.02.2025, 16:520 Распространявшему в Пскове наркотики петербуржцу грозит до 20 лет тюрьмы 05.02.2025, 16:460 Пожилая россиянка отдала мошенникам 1,5 млн рублей в коробке 05.02.2025, 16:410 МВД предлагает запретить некоторые анаболики и психотропы для роста мышц 05.02.2025, 16:400 Более 200 человек привлечены к строительству экотехнопарка в Палкинском районе
05.02.2025, 16:390 Александр Козловский: Муниципальные депутаты ближе всех к людям 05.02.2025, 16:280 Президент РФ утвердил состав президиума Госсовета 05.02.2025, 16:220 Сотрудник псковского музея представил исследование о кожаных изделиях на конференции в Новгороде 05.02.2025, 16:200 «Дневной дозор»: Что сулит Псковской области аномальная зима?
05.02.2025, 16:110 СОБЫТИЕ: Круглый стол РВИО в Великих Луках, посвященный Году защитника Отечества и 80-летию Победы 05.02.2025, 16:040 До -10 градусов прогнозируют в Псковской области 6 февраля 05.02.2025, 16:030 Почти 1 млрд рублей направят на строительство гостиницы в центре Пскова 05.02.2025, 15:570 Свыше 166 тысяч псковичей планируют обучить основам оказания первой помощи
05.02.2025, 15:450 Брянское княжество обсудят на очередных Александро-Невских беседах в Пскове 05.02.2025, 15:390 Симфонический концерт по фильмам «Звездные войны» и «Интерстеллар» дают в Пскове. ВИДЕО 05.02.2025, 15:370 Валерий Гарбузов: Вряд ли Трамп будет великим президентом 05.02.2025, 15:350 В помощь хранителям истории: «Ростелеком» переплел оптикой древний Изборск
05.02.2025, 15:310 На ремонт 800 метров дороги в Новоржевском округе могут выделить свыше 9 млн рублей 05.02.2025, 15:280 Газовики через суды взыскали с псковичей около 63 млн рублей долгов за тепловую энергию 05.02.2025, 15:250 Михаил Ведерников вручил медаль к 80-летию Победы бывшему несовершеннолетнему узнику концлагерей Валентине Крючковой 05.02.2025, 15:210 Валерий Гарбузов: Военные действия можно легко остановить, но украинский кризис это не решит
05.02.2025, 15:070 «PRO-ПРАВО»: О кибербезопасности. ВИДЕО 05.02.2025, 15:020 На ремонт детского сада в Великих Луках могут выделить свыше 60 млн рублей 05.02.2025, 15:002 Новую модель центров здоровья утвердили в Псковской области 05.02.2025, 14:560 Житель Узбекистана ответил в суде за попытку «открыть дорогу», подкупив псковского таможенника
05.02.2025, 14:530 Валерий Гарбузов: Победить Трампа мог бы только сам Трамп, если бы он был у демократов 05.02.2025, 14:350 «В фокусе»: Владимир Компаниец об умных гаджетах и AI-помощниках. ВИДЕО 05.02.2025, 14:330 Провайдер Т1 Облако запустил интеллектуальную платформу управления уязвимостями 05.02.2025, 14:310 Фотографии оставшихся зимовать в «Михайловском» лебедей и зимородка появились в Сети
05.02.2025, 14:280 Пскович ответит в суде за покупку спиртного за фальшивые деньги 05.02.2025, 14:250 Отборочный концерт псковского фестиваля «Добрый рок» 12 апреля пройдет в Москве 05.02.2025, 14:160 Сотрудники псковского «Гепарда» приняли участие в соревнованиях по практической стрельбе 05.02.2025, 14:070 Владимир Компаниец рассказал о «Жирафике» для дистанционной консультации врача
05.02.2025, 14:020 Великолукское предприятие заняло четвертое место в рейтинге крупнейших производителей свиней 05.02.2025, 13:500 Две организации в Великих Луках проверит трудовая инспекция 05.02.2025, 13:420 Олега Брячака пытались развести на деньги и угрожали утопить его кота Барсика 05.02.2025, 13:360 Псковичи в мазутном царстве
05.02.2025, 13:301 Рейды по борьбе с «визуальным мусором» проводят в Пскове 05.02.2025, 13:230 Архимандрита Иоанна (Крестьянкина) вспоминают в Псково-Печорском монастыре 05.02.2025, 13:190 На собеседованиях при трудоустройстве в Сбер в Пскове начали применять GigaChat  05.02.2025, 13:150 Возможность асфальтирования дороги в великолукской деревне Макоедово обсудил Александр Козловский с местным активом
05.02.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Особое мнение» с Валерием Гарбузовым 05.02.2025, 12:470 Новый замглавы Псковского района курирует ликвидацию аварии в Писковичах 05.02.2025, 12:430 Роспотребнадзор: Недостаток трех и более витаминов наблюдается у каждого второго ребенка 05.02.2025, 12:360 Псковичи завоевали призы на международном турнире по артистично-пирамидному спорту
05.02.2025, 12:310 В РФ 1,5 млн самозанятых уже сформировали права на получение страховой пенсии 05.02.2025, 12:300 Владимир Компаниец о развитии ИИ: Вся жизнь будет пронизана помощниками 05.02.2025, 12:250 Мастер-класс по созданию подушек для женщин после мастэктомии пройдёт в Пскове 05.02.2025, 12:190 За долг по алиментам великолучанина могут привлечь к уголовной ответственности
05.02.2025, 12:120 Корма неизвестного происхождения не пропустили через границу РФ в Невельском округе 05.02.2025, 12:090 За неделю в Псковской области выявили 9 случаев гриппа 05.02.2025, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 5 февраля 05.02.2025, 12:000 Начинается видеотрансляция программы «В фокусе» об умных гаджетах и AI-помощниках
05.02.2025, 11:570 В 2024 году псковичи оплатили «улыбкой» товары и услуги на общую сумму более 107 млн рублей 05.02.2025, 11:500 Более 20 классов в школах Псковской области закрыли на карантин 05.02.2025, 11:460 Дни памяти Пушкина в «Михайловском» пройдут с участием нескольких российских регионов 05.02.2025, 11:420 План противопаводковых мероприятий утвержден в Псковской области
05.02.2025, 11:320 В Псковском театре драмы состоялся 150-й показ спектакля «Пиковая дама» 05.02.2025, 11:240 Количество срочных вкладов в Сбере в Псковской области в 2024 году выросло на 36% 05.02.2025, 11:160 Укрепление репродуктивного здоровья обсудили с псковскими курсантами 05.02.2025, 11:150 Россияне вошли в пятерку крупнейших любителей золота в мире
05.02.2025, 11:110 Пенсионер из Острова пытался заколоть знакомого 05.02.2025, 11:100 «Особое мнение»: Член-корреспондент РАН Валерий Гарбузов о президентстве Трампа 05.02.2025, 11:040 Только 9% работодателей в Пскове контролируют компьютерную активность персонала – опрос 05.02.2025, 11:010 Россиян предупредили о схеме мошенничества с виртуальным образом карты
05.02.2025, 10:510 Дом Патио на улице Советской в Пскове перешел в управление «Нового квартала» 05.02.2025, 10:460 «В фокусе»: Владимир Компаниец об умных гаджетах и AI-помощниках 05.02.2025, 10:410 Укравшего лодку великолучанина оштрафовали за применение насилия к полицейскому 05.02.2025, 10:390 Более 68 тысяч пассажиров перевезла псковская «Ласточка» за январь
05.02.2025, 10:250 Выдающихся специалистов наградили в Великих Луках на Свято-Тихоновских педагогических чтениях 05.02.2025, 10:170 Псковская область заняла 20 место по РФ по желающим сменить профессию – исследование 05.02.2025, 10:041 В России пенсионеры получат доиндексированную пенсию до 25 февраля 05.02.2025, 10:000 Работодатели из Пскова рассказали, как оправдываются непунктуальные сотрудники
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru