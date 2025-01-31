«Дневной дозор»: Что сулит Псковской области аномальная зима?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Какие последствия может иметь аномальная зима в Псковской области?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).
Зима — это не только время холодов и снежных пейзажей, но и период, когда природа нередко проявляет свою мощь и непредсказуемость. Каждый год мы ждем зимних морозов и снежных бурь, но что происходит, когда климатические изменения заставляют нас пересматривать наши представления о зиме? Аномальные температуры, частые «переходы через ноль» и резкие колебания погоды становятся неотъемлемой частью нашего зимнего опыта.
Эти изменения серьезно влияют на многие сферы жизни — от сбора урожая до состояния дорог в регионе. В условиях постоянных перепадов температур асфальт начинает разрушаться, появляются трещины и ямы, что приводит к увеличению числа аварий, а размокшие грунтовые дороги местами становятся совершенно не проезжими. Поэтому власти нередко оказываются в затруднительном положении: с одной стороны, теплая бесснежная зима позволяет экономить на уборке и вывозе снега, с другой — больше средств необходимо выделить из бюджета на приведение в порядок «поплывших» дорог. Их неудовлетворительное состояние негативно влияет на экономику, повышая затраты на транспортировку и логистику. Сельское хозяйство тоже не остается в стороне. Фермеры сталкиваются с новыми вызовами: урожай может пострадать от неожиданных заморозков, а растения, которые начали расти раньше времени, могут не успеть сформироваться к сезону сбора урожая. Это приводит к экономическим потерям и рискам для продовольственной безопасности.
Не менее важным является влияние изменений климата на здоровье населения. Частые колебания температуры могут привести к всплеску респираторных заболеваний, особенно среди уязвимых групп — пожилых людей и детей. Изменения в экосистемах также могут способствовать распространению инфекций, которые ранее были нехарактерны для нашего региона. В современных условиях крайне важно не только вовремя осознавать эти проблемы, но и принимать меры для их решения.
Как аномально теплая зима влияет на ситуацию в регионе? Об этом — в выпуске программы «Дневной дозор».
1 марта, согласно календарю, наступает весна, однако климатическая весна в нашем регионе начинается лишь в апреле, сообщила начальник Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова. Так что впереди у нас еще два месяца, которые можно считать зимними. И только по завершении этого периода можно будет подвести итоги и оценить, какой была зима в целом. Январь, например, оказался аномально теплым, с тремя рекордами по плюсовой температуре, но сейчас в регионе начался переход к нормальной зимней погоде. Многие псковичи после теплого января уже и не надеялись на снег, но он все же вернулся в регион, отметила Тала Нещадимова.
В Псковской области зима в последние годы нередко преподносит разные сюрпризы, - то обильные снегопады, то бесснежный, теплый январь, как в текущем году. Возможно, 2025 год войдет в историю не только температурными рекордами января, но и по количеству так называемых «переходов через ноль», которые власти нередко объявляют главными виновниками плохого состояния дорог по весне. Заместитель главы администрации Пскова Алексей Саенко убежден - у природы нет плохой погоды, но любая погода вносит коррективы в организацию обслуживания уличной дорожной сети и общественных территорий.
Директор ГБУ «Псковавтодор» Павел Кипрушев подчеркивает, что зима в этом году действительно вносит свои коррективы в работу дорожников, и многочисленные «переходы через ноль» — это объективный риск для состояния дорожной сети. Частые колебания температур могут привести к разрушению асфальтного покрытия, образованию колейности, что создает дополнительные трудности и увеличивает затраты на профилирование дорог. Хотя экономии бюджетных средств на уборке снега можно было бы порадоваться, но дополнительные расходы на обслуживание и поддержание дорожного полотна в нормативном состоянии нивелируют эту экономию.
Нынешняя зима с ее многочисленными аномалиями — это действительно серьезный вызов для муниципальных властей, подчеркивает глава Куньинского района Олег Лебедев. Преимущественно плюсовые температуры января в сочетании с большим количеством осадков наносят большой ущерб грунтовым дорогам в районе.
Сложностей с аномальной зимой не возникло у псковского «Горводоканала», отмечает директор предприятия Константин Болотин. Плановые работы продолжаются в привычном ритме. Движение подземных вод и обильные осадки не стали серьезной проблемой, говорит Константин Болотин.
У коллеги Константина Болотина - директора еще одного муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» Игоря Максимова - тоже все относительно спокойно, и серьезных аварий на сетях из-за резких изменений температуры не зафиксировано. Количество жалоб на избыточное отопление и жару в квартирах псковичей составляет всего пару в день.
Председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов настроен оптимистично. По его словам, аномально теплая зима не отразилась на агропромышленном комплексе региона и несмотря на необычные температурные условия угрозы озимым культурам нет.
Возможно, в том числе и благодаря теплой зиме в Псковской области в январе 2025 года зарегистрировано на треть меньше пожаров, чем за аналогичный период прошлого года. Зато любители подледной рыбалки доставляют немало проблем сотрудникам регионального управления МЧС. Напомним, запрет выхода на лед действует во всех муниципальных образованиях региона, в том числе в районах с крупными водоемами. Тем не менее фанатов зимней рыбалки это не останавливает - в текущем году уже зафиксировано два случая гибели рыбаков. Начальник отдела безопасности людей на водных объектах Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области Юрий Покатов напоминает, что даже при устойчивых морозах для образования прочного льда необходимо несколько суток. Однако в зонах с сильным течением или возле гидротехнических сооружений лед может не образовываться вовсе. Аварийно-спасательная служба регулярно проводит постоянный мониторинг ледовой обстановки и замеры толщины льда, передавая данные для принятия решений о снятии запрета, но пока оснований для его отмены - нет.
Сегодня эксперты подчеркнули, что аномальные погодные условия зимы 2025 года по-разному влияют на работу разных служб и ведомств. Если агропромышленному комплексу региона, по словам руководителя областного комитета по сельскому хозяйству Николая Романова, теплая погода - не помеха, то, например, дорожникам и главам муниципалитетов теплый январь с пресловутыми «переходами через ноль» - доставил немало головной боли.
По прогнозу руководителя Псковского гидрометцентра Талы Нещадимовой, впереди у нас еще, минимум, два месяца зимы. Так что погода сможет преподнести еще немало любых сюрпризов.
Виктория Семенова