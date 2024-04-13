Общество

Имя партизанки Анастасии Дроздовой планируют увековечить в Великих Луках

Имя партизанки Анастасии Дроздовой планируют увековечить в Великих Луках. Идею озвучили во время встречи помощника президента, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского с активом реготделения РВИО 18 апреля в Поганкиных палатах в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Есть имена великолукских героев, которые не увековечены должным образом. В частности, это участница партизанского движения Анастасия Дроздова, которая фактически повторила подвиг Ивана Сусанина. Есть документы, которые подтверждают, что этот подвиг реально был. В свое время ее подвиг не получил достаточного освещения. Мы выступаем с предложением награждения ее государственными наградами», - рассказал сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества, член Совета Союза краеведов России, профессор ВЛГАФК, депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков.

Владимир Мединский ответил, что для грамотной работы с темой восстановления исторической справедливости и увековечивания памяти участницы партизанского движения Анастасии Дроздовой нужно собрать все документы, подтверждающие подвиг, подготовить научную справку и определить порядок действий. «Например, мемориальная доска, благоустройство могилы. Все это можно сделать за один год, мы поможем», — ответил Владимир Мединский.

Также члены реготделения РВИО предложили снять «Истфакт» на тему подвига Анастасии Дроздовой.