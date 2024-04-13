Имя партизанки Анастасии Дроздовой планируют увековечить в Великих Луках. Идею озвучили во время встречи помощника президента, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского с активом реготделения РВИО 18 апреля в Поганкиных палатах в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Владимир Мединский ответил, что для грамотной работы с темой восстановления исторической справедливости и увековечивания памяти участницы партизанского движения Анастасии Дроздовой нужно собрать все документы, подтверждающие подвиг, подготовить научную справку и определить порядок действий. «Например, мемориальная доска, благоустройство могилы. Все это можно сделать за один год, мы поможем», — ответил Владимир Мединский.
Также члены реготделения РВИО предложили снять «Истфакт» на тему подвига Анастасии Дроздовой.