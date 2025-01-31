За неделю в Псковской области выявили 9 случаев гриппа

С 27 января по 2 февраля в Псковской области выявлено 3 668 случаев ОРВИ и 9 случаев гриппа, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном управлении Роспотребнадзора.
Доля детей до 14 лет среди заболевших – 58,7%. В городе Пскове зарегистрирован 1691 случай ОРВИ, или 46,1% от общего количества по региону.
Заболеваемость ОРВИ обусловлена преимущественно вирусами негриппозной этиологии.
Ранее сообщалось о выявлении в Псковской области случаев заболевания свиным гриппом.
Управление Роспотребнадзора по Псковской области напоминает: вакцинация – лучшая защита от гриппа. На текущий момент в регионе привились 299 146 человек, что составляет 51% охвата населения.