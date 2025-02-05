Общество

У Красноярского края есть чему поучиться — Дмитрий Быстров

Красноярский край, будучи обширным по территории, имеет развитую сеть автодорог – есть чему поучиться. Об этом глава Островского района Дмитрий Быстров рассказал в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Telegram

Вместе с коллегами главой Порховского муниципального округа Юрием Семеновым и главой администрации Великих Лук Андреем Беляевым в составе региональной делегации Дмитрий Быстров принимает участие во всероссийском форуме «Малая Родина – сила России» в Красноярске. «Вместе с коллегами из других регионов страны обсуждаем вопросы транспортной и дорожной отрасли», - отметил глава района.

«Красноярский край, будучи обширным по территории, имеет развитую сеть автодорог – есть чему поучиться. Во время дискуссий и круглых столов рассматриваем лучшие практики работы в муниципалитетах и повышения качества жизни граждан», - сказал Дмитрий Быстров.

Форум «Малая Родина — сила России» организует Всероссийская Ассоциация развития местного самоуправления при поддержке администрации президента Российской Федерации.