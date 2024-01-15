Общество

Николай Козловский: Форум «Малая Родина — сила России» — абсолютно новый этап развития местного самоуправления в стране

Форум «Малая Родина — сила России», который стартовал в Москве 15 января, — это абсолютно новый этап развития местного самоуправления в стране. Об этом глава Великих Лук Николай Козловский рассказал в своем Telegram-канале.

Фото: Николай Козловский / Telegram-канал

«В понедельник утром, 15 января, открылась панельная дискуссия "Сила в традициях". В ней главы муниципалитетов обменялись опытом работы. Сессия была посвящена вопросам сохранения традиций, семейных ценностей, исторического и культурного наследия многонациональной России. Эксперты в своих выступлениях также затрагивают темы межнационального и межконфессионального единства, патриотического воспитания молодёжи и формирования любви к малой родине. Считаю, что форум имеет большую социальную значимость, ведь россияне живут в первую очередь в муниципалитетах, а местный уровень власти - самый близкий к населению. Форум "Малая Родина — сила России" - абсолютно новый этап развития местного самоуправления в стране. Работаем на благо наших городов и нашей Родины!» – отметил Николай Козловский.

Мероприятие проводится впервые по поручению президента России Владимира Путина. На площадке международной выставки-форума «Россия» собрались вместе представители муниципалитетов со всех уголков страны — более 7,5 тысяч человек.

Псковскую область на мероприятии представляет многочисленная делегация, которую возглавляет заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин.

Форум «Малая Родина — сила России» призван объединить муниципальное сообщество России на основе единых ценностей служения обществу и государству, а также повысить престиж муниципальной службы.