Общество

Великолукский роддом присоединился к Псковскому перинатальному центру

Великолукский роддом стал филиалом Псковского клинического перинатального центра. О завершении реорганизации объявило руководство якорного учреждения на встрече с коллективом в Великих Луках 6 февраля, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

И. о. начальника отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения регионального комитета по здравоохранению Мария Савдонс поблагодарила персонал за проделанную работу. Она напомнила, что решение о выведении великолукского роддома из состава областной клинической больницы было принято в прошлом году с целью улучшения первичной медико-санитарной специализированной помощи женщинам и новорожденным детям на юге региона. В 2025 году стартовал нацпроект «Семья», которым предусмотрен ряд мероприятий для перинатальных центров, и они коснутся, в том числе, родильного дома в Великих Луках. Она отметила, что за прошедшие месяцы была проделана колоссальная работа, благодаря совместным усилиям все получилось, и выразила надежду, что это приведет к положительным результатам.

Также к собравшимся обратилась главный врач Псковского клинического перинатального центра Мария Грищук. Она поздравила коллектив с завершением нелегкого процесса реорганизации и поблагодарила всех за совместную работу. По ее словам, теперь предстоит путь по налаживанию и выстраиванию работы.

«Думаю, мы справимся, потому что в учреждении есть дружный коллектив и общая цель», - сказала Мария Грищук и представила и. о. руководителя филиала Надежду Ксенофонтову и руководителей подразделений.