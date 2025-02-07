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Общество

Число абортов в России снизилось более чем в 3,5 раза за 10 лет

11.02.2025 12:12|ПсковКомментариев: 0

Совместные усилия Минздрава России и органов государственной власти субъектов страны позволили за десять лет снизить число абортов более чем в 3,5 раза, что закладывает определенные резервы для повышения рождаемости. Об этом сообщила директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава Елена Шешко.

«Результатом работы Минздрава совместно с органами госвласти субъектов [стало] стойкое снижение числа абортов - за 10 лет более чем в 3,5 раза у нас снизились аборты, и мы видим в этом тоже определенные резервы повышения рождаемости», - сказала она на заседании, посвященном государственному докладу о положении детей и семей, имеющих детей, в РФ за 2023 год в Совете Федерации.

Она отметила, что также в стране увеличится число циклов экстракорпорального оплодотворения, что тоже закладывает резервы повышения рождаемости, пишет ТАСС

«Потому что это мотивированные женщины, которые очень хотят иметь детей. Это мотивированные семьи. Поэтому сейчас направлена вся наша работа на повышение эффективности вспомогательных репродуктивных технологий, мы внесли определенные изменения в территориальные программы госгарантий, ограничили организации, которые имеют малую эффективность своей работы, повысили, изменили подходы к оценке эффективности - у нас это стали роды, а до этого была только беременность», - рассказала она. 

Теги: #аборты
Источник: Псковская Лента Новостей
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