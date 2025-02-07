Общество

Девять случаев гриппа зафиксировали за неделю в Псковской области

4 469 случаев ОРВИ выявили с 3 по 9 февраля в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Доля детей до 14 лет среди заболевших – 59,9%. В городе Пскове зарегистрировано 1987 случаев ОРВИ, или 44,5% от общего количества по Псковской области.

«Заболеваемость ОРВИ обусловлена преимущественно вирусами негриппозной этиологии. Зарегистрировано 9 случаев гриппа. Лабораторно подтверждены грипп А и грипп В», - уточнили в Роспотребнадзоре.

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Ранее сообщалось, что 40 классов в 22 школах закрыли на карантин по ОРВИ в Псковской области.