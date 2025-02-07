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Общество

Командную работу и лидерские качества «прокачивают» на семинаре члены Молодёжного парламента

12.02.2025 10:36|ПсковКомментариев: 0

Возможности для молодёжных инициатив от идеи до реализации обсуждают на двухдневном семинаре-тренинге члены Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов. Мероприятие в таком формате традиционно определяет «экватор» деятельности – сформированный на два года состав Молодёжного парламента 2024-2025 годов отработал половину срока полномочий, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента. 

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«У нас две задачи – подвести промежуточные итоги с честной рефлексией, что удалось сделать, а что нет, а также предоставить  ребятам возможность озвучить свои интересные идеи и вместе найти возможности для их воплощения в составе нашей команды», - обозначил цель семинара куратор Молодёжного парламента Виктор Остренко. Вице-спикер Собрания напомнил, что один из самых успешных и востребованных проектов Молодёжного парламента – региональная Лига дебатов «Истина» зародился пять лет назад как раз в рамках подобного обучающего семинара. 

Мнение о важности проведения стратегических сессий разделила председатель Молодёжного парламента Александра Бойко. По её словам, на таких тренингах сразу выделяются «локомотивы», готовые  брать на себя ответственность и вести других за собой. «Ребятам это помогает развивать коммуникативные навыки, ораторское искусство,  проявлять лидерские качества и при этом быть эффективными в командной работе», - поделилась Александра Бойко. 

 

Площадку для проведения мероприятия предоставила Корпоративная академия правительства Псковской области. Модератором семинара выступил эксперт по стратегическим инициативам Роман Золин, который определил Молодёжный парламент как «командную структуру, состоящую из индивидуальностей». Обучающая программа построена с учётом этой концепции. Итогом двухдневного семинара должны стать конкретные предложения по реализации общественно-политических проектов под эгидой Молодёжного парламента.

Пресс-портрет
Остренко Виктор Владимирович Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #псковское областное собрание #Молодежный парламент
Источник: Псковская Лента Новостей
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