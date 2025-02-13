Общество

Лекцию о Дне защитника Отечества прочтет в Пскове Александр Седунов

Лекция о Дне защитника Отечества пройдет в Пскове 20 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

«23 февраля наша страна отмечает День защитника Отечества. О том, как возник и менялся праздник, какие названия носил раньше — предлагаем узнать на очередном мероприятии учебного центра облизбиркома! Приглашаем на лекцию доктора исторических наук, автора исторических монографий Александра Седунова», - рассказали в избиркоме.

Лекция состоится 20 февраля в 16:00 по адресу: город Псков, улица Яна Фабрициуса, дом №2А, учебный центр «Электориум».

В связи с ограниченным количеством мест необходима предварительная регистрация по ссылке.

Ранее в учебном центре «Электориум» в Пскове состоялась лекция председателя облизбиркома Игоря Сопова для молодежи на тему: «Выборы: Информация, агитация и информационные мифы».