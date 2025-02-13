Общество

Свыше 10 кубометров елок измельчили псковские экоактивисты

Свыше 10 кубометров елок измельчили псковские экоактивисты, сообщается в группе «Экобаза Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Видео: «Экобаза Псков»

«Сегодня на базе измельчили половину ёлок, которые попали к нам по акции Ёлки-палки. Получилось больше 10 м3. Это уже в два раза больше, чем за всю акцию в прошлом году. Вам нужна еловая мульча? Напишите в личные сообщения группы "Экобаза Псков" или Максиму Сотнику +79212166015», - говорится в сообщении.

Напомним, что акция по сбору живых новогодних елей для переработки «Елки-палки» проходила в Пскове с 13 по 30 января.