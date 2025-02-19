Общество

Фотофакт: Ремонтные работы проходят в здании псковского вокзала

Ремонтные работы проходят в здании железнодорожного вокзала в Пскове 19 февраля. Фотографии в редакцию Псковской Ленты Новостей прислал местный житель.

Рабочие проводят ремонт как снаружи, так и внутри здания.

Подробности о проведении ремонта уточняются.

Напомним, ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников утвердил концепцию реконструкции привокзальной железнодорожной площади в региональном центре. Концепция реконструкции объекта предполагает перенос городского автовокзала на площадку железнодорожного вокзала с последующим объединением двух транспортных узлов.