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«Лёгкая кухня»: Классический рецепт блинов

«Лёгкая кухня» — это совместная рубрика Псковской Ленты Новостей и «Прасковьи Молочковой», в которой мы готовим быстрые и простые рецепты. На носу всеми любимая Масленица, поэтому самое время вспомнить классический рецепт блинов, чтобы праздничная неделя точно прошла без лишних трудностей.

Ингредиенты

яйца - 3 штуки;

молоко - 500 мл;

сахар - 2 столовые ложки;

мука - 200 гр;

растительное масло - 2 столовые ложки.

Рецепт

В миске разбиваем 3 яйца и высылаем к ним сахар. Взбиваем венчиком или вилкой.

К яичной массе добавляем 150 мл молока, не больше. Перемешиваем.

Частями высыпаем муку в миску и перемешиваем. Муки может понадобиться немного меньше или больше, ориентируйтесь по консистенции.

Перемешайте тесто. С небольшим количеством молока оно получится очень густым, так и надо — тесто такой консистенции легче размешать до однородности. Именно за счет этого в нем не будет комочков.

В густую смесь добавляем остатки молока (350 мл) и перемешиваем.

У вас получится совершенно однородное тесто, без комочков. Оставьте тесто постоять минут 10, тогда блины будет легче переворачивать.

Разогреваем блинную сковородку, смазываем каплей растительного масла. Вылейте на сковороду порцию теста, круговыми движениями распределите его по дну.

Жарьте блин до румяного состояния с одной стороны, затем переверните на другую. Огонь отрегулируйте так, чтобы блин жарился довольно быстро, но при этом не горел.

На готовый блин выкладываем любую начинку, которая вам нравится.

Приятного аппетита!