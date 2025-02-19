Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Театральный бардак
Господин Рейтингомер
Разукрасили
Событийный календарь Псковской области на 2025 год
«Лёгкая кухня» Классические блины
Сокращения медперсонала в Себеже
10 лет с правом переписки
Что будет с больницей и с нами?
Профсоюзный ДАЙДЖЕСТ
Экотехнопарк: есть ли свет в конце тоннеля?
 
 
 
ещё Общество 19.02.2025 15:160 Псковская медицина: новые рекорды или старые достижения? 20.02.2025 11:170 Полярное сияние запечатлели у Мальского монастыря 20.02.2025 11:140 Росгвардейцы в Пскове приняли участие в онлайн-презентации книги об Александре Матросове 20.02.2025 10:470 Михаил Ведерников назвал сроки начала реконструкции старого военного госпиталя 20.02.2025 10:330 «Лёгкая кухня»: Классический рецепт блинов 20.02.2025 09:530 Жители Псковской области как никогда уверены в отличных перспективах для своей карьеры - опрос
 
 
 
Самое популярное 13.02.2025 12:030 Планировавших подрыв вокзала в Пскове террористов уничтожили ответным огнем 13.02.2025 14:093 ФСБ опубликовала видео ликвидации террористов, пытавшихся взорвать вокзал в Пскове 13.02.2025 11:523 ФСБ предотвратила теракт на железнодорожном вокзале в Пскове 13.02.2025 14:323 Появились кадры подготовки теракта на вокзале в Пскове 13.02.2025 17:0811 ФСБ обнародовала расширенную версию видео с задержанием террористов, готовивших теракт на вокзале в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

«Лёгкая кухня»: Классический рецепт блинов

20.02.2025 10:33|ПсковКомментариев: 0

«Лёгкая кухня» — это совместная рубрика Псковской Ленты Новостей и «Прасковьи Молочковой», в которой мы готовим быстрые и простые рецепты. На носу всеми любимая Масленица, поэтому самое время вспомнить классический рецепт блинов, чтобы праздничная неделя точно прошла без лишних трудностей.

 

Ингредиенты

  • яйца - 3 штуки;
  • молоко - 500 мл;
  • сахар - 2 столовые ложки;
  • мука - 200 гр;
  • растительное масло - 2 столовые ложки.

Рецепт

В миске разбиваем 3 яйца и высылаем к ним сахар. Взбиваем венчиком или вилкой.

К яичной массе добавляем 150 мл молока, не больше. Перемешиваем.

Частями высыпаем муку в миску и перемешиваем. Муки может понадобиться немного меньше или больше, ориентируйтесь по консистенции.

Перемешайте тесто. С небольшим количеством молока оно получится очень густым, так и надо — тесто такой консистенции легче размешать до однородности. Именно за счет этого в нем не будет комочков.

В густую смесь добавляем остатки молока (350 мл) и перемешиваем.

У вас получится совершенно однородное тесто, без комочков. Оставьте тесто постоять минут 10, тогда блины будет легче переворачивать.

Разогреваем блинную сковородку, смазываем каплей растительного масла. Вылейте на сковороду порцию теста, круговыми движениями распределите его по дну.

Жарьте блин до румяного состояния с одной стороны, затем переверните на другую. Огонь отрегулируйте так, чтобы блин жарился довольно быстро, но при этом не горел. 

На готовый блин выкладываем любую начинку, которая вам нравится.

Приятного аппетита! 

Смотрите также
12.11.2024 09:330 «Легкая кухня»: творожная запеканка с лимонной цедрой

Смотрите также
04.12.2024 13:300 «Легкая кухня»: жареный сулугуни

Теги: #прасковья молочкова #Легкая кухня
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Ждете ли вы скорого окончания специальной военной операции?
В опросе приняло участие 165 человек
20.02.2025, 11:220 Завод по производству парфюмерных и косметических средств построят в Псковской области 20.02.2025, 11:190 «Сообразим на троих»: Несостоявшийся теракт, три года СВО и что происходит в псковском здравоохранении? 20.02.2025, 11:170 Полярное сияние запечатлели у Мальского монастыря 20.02.2025, 11:140 Росгвардейцы в Пскове приняли участие в онлайн-презентации книги об Александре Матросове
20.02.2025, 11:040 Экскурсия-эмпатия о повседневной жизни детей в оккупированном Пскове пройдет 22 февраля 20.02.2025, 10:590 Петербурженка оштрафована на 100 тысяч рублей за оплату покупок в Порхове с чужой карты 20.02.2025, 10:490 «Беседка»: О Годе защитника Отечества и весенних проектах Псковского музея-заповедника 20.02.2025, 10:470 Михаил Ведерников назвал сроки начала реконструкции старого военного госпиталя
20.02.2025, 10:330 «Лёгкая кухня»: Классический рецепт блинов 20.02.2025, 10:241 СК начал расследование убийства Михаила Лермонтова 20.02.2025, 10:150 Казахстан проведет парад Победы впервые с 2019 года 20.02.2025, 10:090 ФАС проверит магазины «Светофор»
20.02.2025, 09:590 Жилой дом горел в Невеле из-за нарушений при эксплуатации печи 20.02.2025, 09:530 Жители Псковской области как никогда уверены в отличных перспективах для своей карьеры - опрос 20.02.2025, 09:400 Скончался актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Геннадий Косарев 20.02.2025, 09:320 Пересчитают всем
20.02.2025, 09:150 13% псковских компаний выплатят премии сотрудникам в честь 23 февраля - опрос 20.02.2025, 09:100 20 февраля - Могущница: почему нельзя носить одежду зеленого цвета 20.02.2025, 09:000 Apple официально представила новый смартфон iPhone 16e 20.02.2025, 08:460 Выставочный проект «Крепость» откроется в Изборском музее-заповеднике
20.02.2025, 08:420 «Дневной дозор»: Должна ли зарплата учителей зависеть от оценок учеников? 20.02.2025, 08:400 Врачи назвали оптимальную порцию блинов на Масленицу 20.02.2025, 08:390 Сотрудница псковского госучреждения осуждена за разглашение гостайны коллегами 20.02.2025, 08:210 День флага Псковской области отмечают 20 февраля
20.02.2025, 08:000 Россияне в четыре раза увеличили инвестиции в цифровые активы 20.02.2025, 07:300 Сегодня отмечают всемирный день управления информацией 20.02.2025, 07:000 Всемирный день социальной справедливости празднуют 20 февраля 19.02.2025, 22:120 Неприятный запах образовался из-за аварии на коллекторе на Западной улице в Пскове
19.02.2025, 22:000 Дмитрий Шахов принял участие в коллегии СУ СК РФ по Псковской области 19.02.2025, 21:570 Скорость движения ограничат на двух участках трассы Р-23 «Псков» 20 февраля 19.02.2025, 21:400 Псковичи смогут поздравить родных с 23 февраля авторскими открытками от Музея Победы 19.02.2025, 21:200 В России средняя цена ОСАГО в 2024 году снизилась на 2,6%
19.02.2025, 20:590 Товарооборот сельхозпродукции между Россией и ОАЭ в 2024 году вырос на 30% 19.02.2025, 20:490 Суд продлил арест братьям, которые продали автомобиль террористам из «Крокуса» 19.02.2025, 20:270 Дышать над картошкой для лечения может быть опасно, предупредила врач 19.02.2025, 20:150 Псковский облсовпроф подписал соглашение о межрегиональном сотрудничестве на 2025 год
19.02.2025, 20:060 ФАС контролирует отмену выплаты сетям вознаграждения за куриные яйца 19.02.2025, 19:470 Несколько жителей Псковской области подозреваются в фиктивной постановке иностранных граждан на миграционный учет 19.02.2025, 19:200 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 19 февраля 19.02.2025, 19:130 Медики спасли жизнь пенсионерке, потерявшей пульс на приёме в Псковской городской поликлинике
19.02.2025, 18:380 Четыре пожарных машины выехали на ложный вызов в Псковском лицее №21 19.02.2025, 18:350 Когда Россия добьётся успеха в футболе, рассказал тренер академии ФК «Локомотив» 19.02.2025, 18:310 Фестиваль Magic Pole Dance 2025 пройдет в Пскове 2 марта 19.02.2025, 18:120 Пскович задолжал по алиментам более 1,5 млн рублей и заключил контракт с Минобороны
19.02.2025, 18:050 «Собственной персоной»: Андрей Беляев об актуальных вопросах жизни «южной столицы». ВИДЕО 19.02.2025, 18:030 В Калуге осудили женщину за участие в преступной схеме с «поддельной» мамой в роддоме 19.02.2025, 17:570 Житель Пскова ответит в суде за попытку приобрести наркотики с помощью телефона сожительницы 19.02.2025, 17:540 Уроженка Новоржева победила на заочном этапе всероссийского конкурса «Моя въездная группа»
19.02.2025, 17:480 Поставщик заплатит псковской птицефабрике почти 600 тысяч за срыв поставки цыплят 19.02.2025, 17:460 Экскурсии по выставке «Чести своей никому не отдам» пройдут в Пскове 19.02.2025, 17:350 В России ввод нежилой недвижимости вырос на 7,7% 19.02.2025, 17:342 Магазины S`Oliver и Tom Tailor открылись в Пскове
19.02.2025, 17:310 Дмитрий Барабанов вручил медаль к 80-летию Победы несовершеннолетней узнице Людмиле Завьяловой 19.02.2025, 17:220 Секция настольного тенниса может появиться в православной гимназии в Пскове 19.02.2025, 17:150 Как проходит газификация Великих Лук, рассказал Андрей Беляев 19.02.2025, 16:570 За покупку «соли» псковичу грозит до 10 лет лишения свободы
19.02.2025, 16:560 В Совфеде призвали мужчин активнее проходить диспансеризацию 19.02.2025, 16:540 Хозяин цветочного павильона в Великих Луках предстанет перед судом за дачу взятки 19.02.2025, 16:521 Игорь Сопов: На выборах в Гдове избирательная система отработала четко, свое  право так считать мы доказали в суде 19.02.2025, 16:480 До 1 млн рублей могут выиграть жители Псковской области в конкурсе Росмолодежи
19.02.2025, 16:460 Псковский ресторан «Гельдт» прошел в финал премии Russian Hospitality Awards 19.02.2025, 16:300 При помощи системы «Безопасный город» в Псковской области за год удалось раскрыть 50 преступлений 19.02.2025, 16:231 Скончался пассажир Audi-100, сбившей опору освещения в Пскове 19.02.2025, 16:130 Три новых товарных знака Lada зарегистрировал Роспатент
19.02.2025, 16:030 Выплаты по ОСАГО за 2024 год выросли на 21,4% 19.02.2025, 15:550 Комитет Госдумы одобрил проекты о розничных рынках и промышленной безопасности 19.02.2025, 15:450 Росгвардейцы провели «Урок мужества» для детсадовцев в Пскове 19.02.2025, 15:430 Андрей Беляев поблагодарил ПЛН-ТВ за создание просветительского проекта «Истфакт»
19.02.2025, 15:410 Энергетика под ключ: все этапы реализации проектов с «ЗЭТО» 19.02.2025, 15:400 Изменения в бюджет внесут депутаты Великолукской городской Думы 21 февраля 19.02.2025, 15:361 Точка «О» 19.02.2025, 15:290 Медпомощь по профилю «хирургия» продолжат оказывать в Себеже – облздрав
19.02.2025, 15:221 Фотофакт: Ремонтные работы проходят в здании псковского вокзала 19.02.2025, 15:160 Псковская медицина: новые рекорды или старые достижения? 19.02.2025, 15:120 Областной суд поддержал отказ в удовлетворении исков экс-кандидата на пост главы Гдовского района к 17-ти УИК 19.02.2025, 15:050 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о телефонных мошенниках
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru