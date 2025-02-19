Общество

Андрей Беляев поблагодарил ПЛН-ТВ за создание просветительского проекта «Истфакт»

Глава администрации Великих Лук Андрей Беляев в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM) выразил благодарность коллективу ПЛН-ТВ за создание просветительского проекта «Истфакт».

«Хочется выразить благодарность вашему коллективу (коллективу ПЛН-ТВ - ред.) за ваш просветительский проект "Истфакт". Его используют наши учителя на уроках истории, на классных часах, на "Разговорах о важном"», - сказал Андрей Беляев.

Глава администрации напомнил, что в городе создано отделение военно-исторического общества, его возглавляет сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества, депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков.

«Я думаю, что работа в этом направлении ведется на достойном уровне», - сказал Андрей Беляев.

Напомним, проект «Истфакт» снимали и в Великих Луках.

«Истфакт» - это цикл коротких историко-познавательных видеопрограмм, в основе которых нетривиальные факты, интересные версии событий, мифы и легенды города Пскова и Псковской области.