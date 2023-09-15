Общество

26-й выпуск проекта «Истфакт»: Форпост на Ловати

Великолукская крепость известна меньше крепостей своих региональных братьев - Пскова или Изборска. Однако этот форпост не раз оказывался в эпицентре ключевых для всей России событий. Об истории крепости и о том, почему великий литовский князь Витовт, польский король Стефан Баторий, царь Иван Грозный и император Петр I считали Великие Луки важнейшим стратегическим пунктом обороны, вы узнаете из нового выпуска проекта «Истфакт».

Благодарим за помощь в организации съёмок Краеведческий музей города Великие Луки, Великолукский драматический театр и кандидата исторических наук Дмитрия Белюкова - за историческое консультирование проекта.

Спонсор программы ЗАО «ЗЭТО».

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