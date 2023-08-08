Спорт

24-й выпуск проекта «Истфакт»: Столица российского воздухоплавания

Ровно 220 лет назад - летом 1803 года - состоялся первый в России полет на тепловом аэростате. С тех пор были изобретены и поднялись в небо сотни видов более современных летательных аппаратов, но воздушные шары по-прежнему отправляются в полет и занимают особое место в ряду покорителей небес. О том, почему Великие Луки носят титул столицы воздухоплавания России, как устроен современный аэростат, о традициях пилотов прошлого и настоящего в новом выпуске проекта «Истфакт» на ПЛН-ТВ.

Благодарим фотографа Александра Воробьёва за сохранение фотоархива Международных встреч воздухоплавателей в Великих Луках и директора Музея спорта и олимпийского движения Псковского края (при ВЛГАФК) Дмитрия Белюкова - за историческое консультирование проекта.

Спонсор программы ЗАО «ЗЭТО».

Проект выходит при поддержке отеля «Покровский» (ООО «Фуд Сервис»).

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