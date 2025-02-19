Медпомощь по профилю «хирургия» продолжат оказывать в Себеже – облздрав

Медицинская помощь по профилю «хирургия» продолжит оказываться в круглосуточном стационаре Себежского филиала Невельской межрайонной больницы, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по здравоохранению Псковской области.
«Информация, распространяемая в социальных сетях, о прекращении оказания хирургической медицинской помощи неверна», – отметили в комитете.
Кроме того, в 2025 году в Себежском филиале будут открыты дополнительные койки дневного стационара по профилю «хирургия».
«Комитет неоднократно писал о том, что ни один профиль оказания медицинской помощи ни в одном муниципальном образовании Псковской области не будет ликвидирован», - подчеркнули в облздраве.
Ранее сообщалось, что в Себеже выявлены нарушения в связи с сокращением персонала хирургического отделения Себежского филиала Невельской межрайонной больницы. Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко лично контролирует ситуацию.