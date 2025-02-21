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Общество

«Дневной дозор»: Поможет ли повышение штрафов побороть хамство и равнодушие чиновников?

21.02.2025 16:55|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Поможет ли повышение штрафов побороть хамство и равнодушие чиновников?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

Чиновников на фронт: а кто будет работать на местах? : Псковская Лента Новостей / ПЛН

Хамство чиновников в России - явление нередкое и, можно сказать, историческое, неоднократно описанное в произведениях многих классиков отечественной литературы.

Псков в этом случае - не исключение, эпизоды хамского поведения чиновников разного уровня в недавней истории нашего региона бывали. Относительно свежий пример - экс-глава Печорского района, который, не смущаясь видеозаписи, отчитывал сотрудника ГИБДД с использованием ненормативной лексики. Благодаря, в том числе, средствам массовой информации, которые активно освещали этот инцидент, чиновник за хамское поведение все же поплатился своим креслом.

Подобные эпизоды подрывают доверие граждан к власти и создают у людей ощущение, что их проблемы никому не интересны. Граждане ожидают от своих представителей открытости и отзывчивости, а получают равнодушие, отписки на свои обращения, а иногда и хамство отдельных чиновников, что формирует негативный имидж всей государственной вертикали.

Для борьбы с этой проблемой в 2021 году пришлось даже принять специальный закон, в соответствии с которым чиновников, допускающих оскорбления граждан, стали штрафовать. Но, похоже, эффективность реализации этого закона оставляет желать лучшего. В текущем году фракция «Новые люди» в Госдуме предложила поднять штрафы для чиновников за оскорбления граждан в полтора раза, а штрафы за игнорирование обращений граждан - в два раза. Конкретнее, за нарушения при рассмотрения обращений граждан штрафы предложено повысить с 5-10 тысяч до 10-20 тысяч. А в случае оскорблений - с 50-100 до 75-150 тысяч. За повторное нарушение вместо нынешних 100-150 тысяч предложено штрафовать на сумму в диапазоне 150-225 тысяч.

Каковы основные причины хамского поведения чиновников и нарушений при рассмотрении обращений граждан? Поможет ли побороть хамство и равнодушие чиновников повышение штрафов? Об этом в программе «Дневной дозор».

Подробнее суть инициативы о повышении штрафов нам пояснил лидер фракции партии «Новые люди» в Псковском областном Собрании Андрей Маковский. По убеждению разработчиков законопроекта, повышение штрафов за хамское поведение чиновников может изменить культуру общения в госструктурах, и чиновники будут более уважительно относиться к гражданам.

«Здесь мы говорим о, во-первых, нецензурных выражениях. Важно осознавать, что чиновники - это обычные люди, которые испытывают те же чувства и эмоции, что и представители других профессий: врачи, учителя, строители и многие другие. И, конечно же, среди чиновников можно встретить как хороших, так и плохих людей, как воспитанных, так и невоспитанных. Однако есть один важный момент: люди воспринимают государство через его представителей - чиновников. И, конечно же, чиновник должен осознавать всю ответственность, которая на него возложена. Именно поэтому такая работа называется государственной или муниципальной службой, а должность - государственной должностью. Здесь речь идет об уважении к проблемам граждан, чтобы это не были какие-то отписки. И, конечно же, чтобы в публичном пространстве не было каких-то изречений наподобие: рожать, пока "рожалка" работает, ввести налог на бездетность, не плодить женщин с высшим образованием. Я сейчас перечислил как раз выражения чиновников, которые в прошлом году вызывали общественный резонанс, и, конечно, у людей вызывали отторжение от государства и в целом от политической системы». 

Председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду!», депутат Псковского областного Собрания Олег Брячак подчеркивает важность доверия граждан к чиновникам и органам власти. По его мнению, штрафы могут привести в чувство тех, кто хамит населению или отвечает на обращения отписками, но немалую роль в этом могут играть депутаты - главное, чтобы население вовремя доводило до них тревожные сигналы.

«Штрафы - это, конечно, важно, но, если граждане обратятся к своему депутату и смогут грамотно изложить ему проблему, связанную с нарушениями со стороны руководителя местного самоуправления или другого чиновника, то у депутата будет достаточно полномочий, чтобы решить эту проблему в рамках закона. Нам президент подает пример того, как надо себя вести деликатно, уважительно к населению. Президент устанавливает правила, которым мы все должны следовать. То есть первая его задача и наших депутатов, чиновников - это благосостояние и благополучие наших граждан. Поэтому, когда чиновник на каком-то своём уровне начинает, как вы говорите, неуважительно относиться к людям, эту информацию необходимо передавать мне. Я буду заниматься каждым таким случаем, потому что этого быть не должно». 

Первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Пётр Алексеенко в свою очередь считает, что одними штрафами воспитать чиновников, проявляющих хамство, будет сложно. Все закладывается в детстве. В том числе и уважение к людям.

Петр Алексеенко: Мы на это и рассчитывали, на второе место : Псковская Лента Новостей / ПЛН

«Таких людей надо убирать с работы, и всё. Всё зависит уже от человека. Сейчас мы чувствуем недостаток воспитания, культуры людей. Это недостаток нашего образования, которое мы получили до этого. Раньше было уважение к старшим. Сейчас же, если посмотреть в автобусах, разве молодые люди уступят место старшим? Никогда. Они сидят и увлечены своими мобильными телефонами. Получив определённую должность, человек начинает считать себя сверхчеловеком, небожителем. И, конечно, это проявляется в его общении с другими людьми. Также не приветствуется использование ненормативной лексики в общении. Необходимо более внимательно подходить к этим вопросам и начинать с воспитания уважения к старшим, как говорится, с самого детства».

Лидер фракции «Яблоко» в Псковском областном Собрании Артур Гайдук согласен, что с чиновничьим хамством надо бороться, но полагает, что правоприменительная практика по наказанию их штрафами будет нулевой. Поэтому, уверен депутат, надо проводить тщательный отбор кадров на момент трудоустройства на государственную и муниципальную службу: если на должности будут назначаться достойные и ответственные люди, то проблема хамства может сократиться.

Артур Гайдук заявил, что не чувствует себя «белой вороной» в областном Собрании : Псковская Лента Новостей / ПЛН

«Во многом поведение человека зависит от его личностных качеств. Человек, обладающий властью, со временем может стать высокомерным и проявлять пренебрежительное отношение к окружающим. К сожалению, такое поведение было и остаётся характерным для некоторых людей. Ничего не поделаешь. Несомненно, это должно наказываться. Что касается штрафов, я думаю, что правоприменение нулевое, скорее всего. Можно увеличить штрафы. Можно что угодно делать, но правоприменение, скорее всего, будет нулевым. Когда занимают какие-то должности достойные люди, с этим и бороться не приходится». 

Заместитель председателя Псковской городской Думы, председатель думской комиссии по регламенту и депутатской этике Владимир Воробьев дает короткое и емкое понятие чиновничьему хамству и полагает, что решение этой проблемы кроется не только в повышении штрафов, а в комплексном подходе.

Владимир Воробьев о патриотическом воспитании молодежи и депутатской деятельности : Псковская Лента Новостей / ПЛН

«Хамство со стороны чиновников — это просто они нравственно недоразвиты. В этом и заключается проблема. Существуют законодательные нормы, предусматривающие ответственность за хамское поведение в зависимости от степени этого хамства. Поэтому, если человек позволяет себе некорректное поведение по отношению к другим людям, необходимо применять к нему меры в соответствии с действующими правилами и нормами, установленными правоохранительными органами. С человеком нужно разговаривать по-доброму, ласково, не повышать голос, не хамить, не оскорблять и тем более не употреблять матерные слова. Это и есть культура поведения человека». 

Активный пскович, а в прошлом депутат Псковской городской Думы Федор Постнов отмечает, что в законопроекте надо четко прописать критерии хамства, чтобы понимать, какой поступок чиновника под это понятие подпадает, а какой нет. В целом, по его мнению, повышение штрафов может оказать некоторое влияние на поведение чиновников, однако в корне проблему не решит: важно не только вводить строгие санкции, но и создавать условия для формирования уважительного отношения к гражданам. Все строится из мелочей.

«Что такое хамство? Можно ли считать хамством некорректный ответ на ваше письмо? Или это неуважение к вам? Или проявление некомпетентности чиновника? Как определить, был ли нахален чиновник? Каковы критерии этого «хамства»? Мне это интересно. Если вам нагрубили в устной форме, это понятно. Но в письменном виде такое вряд ли возможно. А если чиновник всё же написал вам некорректный ответ, как это расценивать? Как проявление некомпетентности или как неуважительное отношение к вам? В Тверской области с нового года повысили штрафы за парковку на местах для инвалидов. Никто больше парковаться не хочет. У нас же в Пскове людям плевать за эти парковки, эти штрафы никого не волнуют. Если процесс будет связан с денежными средствами, включая штрафные санкции, возможно, до чиновников быстрее дойдёт суть некоторых вещей. Это ускорит процесс. И чем больше штраф, тем интереснее. Потому что быстрее будет доходить. Он, наконец, начнет заботиться о людях. То есть использовать нормативную правовую документацию с учетом интересов людей, а не просто говорить: «Я вам сделаю всё по нормам, так уж и быть, я вам всё сделаю по нормам». Это неправильно». 

Оскорбление — это не просто неприличное выражение, это унижение чести и достоинства гражданина, противоречащее нормам морали. И такое поведение со стороны чиновника недопустимо. Если он теряет чувство ответственности за свои действия и нарушает права граждан, то он ему не место на государственной службе, убежден псковский омбудсмен Дмитрий Шахов.

Собственной персоной»: Дмитрий Шахов об итогах работы по защите прав граждан в 2022 году. ВИДЕО : Псковская Лента Новостей / ПЛН

«Главная цель любых усилений государственных санкций — это необходимость исключить нарушения установленных в государстве правил. Ну, например, если размер санкций не уменьшает число таких нарушений, то логично его повышать, чтобы нарушения было просто невыгодно совершать и заработали предупредительные меры, направленные на предупреждение совершения правонарушения. Если статистика выявленных нарушений прав граждан при рассмотрении их обращений в органы публичной власти (к которым, кстати, относятся как госорганы, так и органы местного самоуправления) растет, то, несомненно, надо такие штрафы увеличивать, чтобы исключить подобного рода явления. Что касается вопроса оскорбления граждан со стороны чиновников, то такого, на мой взгляд, вообще не должно быть. Такое поведение должно незамедлительно наказываться. И, на мой взгляд, чиновник, потерявший чувство ответственности за нарушение прав граждан, должен как можно скорее быть удален из системы государственной муниципальной службы. Такие действия не только грубо нарушают Конституцию страны, но и негативно действуют на других чиновников». 

Начальник управления документационного обеспечения правительства Псковской области Елена Алексеева считает инициативу «Новых людей» своевременной и необходимой. Во-первых, размеры штрафов за оскорбления и отписки давно не повышались. Кроме того, такое поведение чиновников подрывает доверие общества к власти и создает ощущение несправедливости и безнаказанности, отмечает Елена Алексеева и дает объяснение, почему некоторые представители власти так себя ведут.

«В свете того, что другие штрафы, например, за нарушение правил дорожного движения, также растут, увеличение этих штрафов кажется вполне логичным. Это, безусловно, будет способствовать повышению ответственности чиновников при рассмотрении обращений граждан и в процессе общения с ними. Я уверена, что такие меры найдут положительный отклик в обществе. Но мое субъективное мнение, что указанные нарушения допускаются чиновниками в основном из-за недостаточного профессионального уровня и отсутствия интеллектуальных способностей у отдельных чиновников. Вести грамотный диалог с гражданином необходимо даже в ситуациях, когда гражданин недоволен результатами рассмотрения и переходит на разговор на повышенных тонах, порой в оскорбительной форме. Чиновник такого себе не может позволить. Необходимо всегда грамотно, четко, доходчиво дать разъяснение по существу поставленного вопроса, особенно в ситуациях, когда отсутствуют законные основания для положительного решения вопроса, интересующего гражданина. К сожалению, в правительство Псковской области довольно часто поступают жалобы от граждан на получение отписок от исполнительных органов и органов местного самоуправления. Некомпетентность отдельных чиновников-исполнителей по рассмотрению обращений граждан – это главная проблема. Ее решение, в первую очередь, должно быть сосредоточено на повышении компетенции и профессионального уровня. Теоретическое обучение, обучающие семинары, на которых передается накопленный опыт работы, а также постоянная методическая помощь – это очень полезные инструменты, которые в правительстве Псковской области постоянно используются, и качество работы растет». 

Как это часто бывает, мнения наших спикеров по поводу инициативы повышения штрафов за чиновничьи оскорбления и отписки разделились. Одни считают такую меру действенным инструментом воспитания представителей власти, а другие полагают, что одним повышением штрафов проблему не решить, и действовать надо комплексно — рублем, повышением компетентности чиновников и дисциплинарным наказанием вплоть до увольнения с должности. Но в одном сошлись все без исключения: хамство представителей власти по отношению к гражданам недопустимо. А, впрочем, как и отписки.

Виктория Семенова

Теги: #чиновники #штраф
Источник: Псковская Лента Новостей
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