Общество

Губернатор вручил паспорта юным жителям региона в День флага Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в День флага Псковской области, 20 февраля, вручил юным жителям региона паспорта гражданин Российской Федерации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

Михаил Ведерников поздравил ребят со столь значимым событием в их жизни и отметил, что в Псковской области вручение паспортов юным жителям области в честь важных для региона дат стало доброй традицией. Десять псковских школьников вместе с паспортом получили издание основного закона — Конституции Российской Федерации.

«Вы все родились на земле, которая богата историей и культурой, пропитана подвигами героев разных лет. Хочу пожелать, чтобы всегда об этом помнили и были достойными звания гражданина Российской Федерации и жителя Псковской области. Надеюсь, что вы внесете большой вклад в развитие региона и страны», — сказал губернатор.

Напомним, День флага Псковской области учрежден по инициативе губернатора Михаила Ведерникова в 2023 году и отмечается 20 февраля. Флаг Псковской области представляет собой прямоугольное полотнище голубого цвета с изображениями длани, облака и барса из герба Псковской области. Вдоль древка — белая полоса, по правой кромке которой расположен в один ряд орнамент, соответствующий псковскому архитектурному декору «бегунец».

Сегодня в муниципалитетах в честь праздничной даты состоятся образовательно-просветительские мероприятия, в том числе книжные выставки, часы истории и викторины, музейные выставки.