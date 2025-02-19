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Алексей Севастьянов: Омбудсмен — неотъемлемая часть цивилизованного общества

Уполномоченный по правам человека — неотъемлемая часть цивилизованного общества. Такое мнение председатель комитета Псковского областного Собрания по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов высказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

На ближайшей сессии депутатам Собрания предстоит рассмотреть законопроект, который предлагает снять ограничение в отношении срока исполнения полномочий уполномоченного по правам ребенка и уполномоченного по защите прав предпринимателей Псковской области. Как уточнил Алексей Севастьянов, у двух этих омбудсменов в регионе в этом году истекает второй, максимальный срок полномочий. Такие ограничения наложены региональным законодательством.

«Мы законопроект поддерживаем. И хотелось бы еще раз подчеркнуть, что в федеральном законодательстве нет ограничений в сроках полномочий бизнес-омбудсменов и уполномоченных по правам ребенка. Эти ограничения были наложены региональным законодательством, - сказал он. - Но для поста уполномоченного по правам человека такие ограничения наложены федеральным законодательством».

Сейчас в Псковской области пост уполномоченного по правам человека занимает Дмитрий Шахов. Алексей Севастьянов объяснил, что по законодательству у действующего омбудсмена остается еще один срок, на который он может переизбраться.

«Омбудсмен по правам человека, согласно федеральному закону, может занимать свою должность только два срока подряд, но считаться они будут с момента вступления в силу федерального закона», - пояснил Алексей Севастьянов.

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Фигура уполномоченного по правам человека в Псковской области более чем востребована, считает Алексей Севастьянов. «Я считаю, что в цивилизованном обществе это неотъемлемая часть. В нашем регионе, на мой взгляд, Дмитрий Шахов - это компетентный человек. И я знаю, что к нему всегда обращается множество жителей региона», - заключил он.