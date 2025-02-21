Общество

Губернатор поздравил жителей Дновского округа с 81-й годовщиной освобождения

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Дновского муниципального округа с 81-й годовщиной освобождения родного края от немецко-фашистских захватчиков. Эту значимую дату дновцы отмечают в понедельник, 24 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: «Дновец»

«В годы Великой Отечественной войны Дновская земля стала свидетелем ожесточенных боев и тяжелых испытаний. Но ни жестокость врага, ни тяготы оккупации не смогли сломить дух жителей, их любовь к своей Родине и непоколебимую веру в Победу. Сколько бы лет ни прошло, мы всегда будем помнить их подвиг во имя Родины, во имя последующих поколений», — отметил глава региона в своем поздравительном адресе.

Отдельные слова признательности за мужество и отвагу Михаил Ведерников адресовал ветеранам.

Торжественные мероприятия по случаю годовщины освобождения прошли накануне, в День защитника Отечества. В них принял участие руководитель аппарата правительства Псковской области Андрей Вьюнов. В сквере у братского захоронения в центре города прошел торжественно-траурный митинг. Официальные лица региона и муниципального образования, общественники, военнослужащие, юнармейцы и жители округа почтили минутой молчания память павших защитников и освободителей Дновской земли и возложили цветы к подножию мемориального комплекса.

В центре города в этот день были развернуты интерактивные площадки «Ожившая история», на которых можно было погрузиться в далекий 1944 год. Здесь же местные жители могли посетить выставку Дновского музея и образцов БПЛА, используемых российскими военными. Сотрудники Дновской библиотеки проводили исторические квесты. Сотрудники фонда «Защитники Отечества» организовали мастер-классы по изготовлению бумажных гвоздик.

Перед дновцами также выступили солисты военного оркестра Псковского соединения специального назначения. Каждый посетитель мероприятия также отведал на партизанской поляне уху, солдатскую кашу и другие блюда полевой кухни.

Добавим, ранее в Дно был официально открыт Год защитника Отечества. В рамках мероприятия ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Дновском округе, в торжественной обстановке вручили юбилейные медали, посвященные 80-летию Великой Победы.

Крупный железнодорожный узел Дно был освобожден в 1944 году в ходе Ленинградско-Новгородской наступательной операции. Во время оккупации часть Дновского района входила в Партизанский край. Народные мстители совершали диверсии до самого наступления Красной Армии.