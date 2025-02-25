Кандидатуру Игоря Иванова на пост главы Псковского облсовпрофа поддержали 14 из 17 членских организаций

Итоги выдвижения кандидатур на пост председателя Псковского облсовпрофа на период 2025–2030 годов подвели сегодня, 25 февраля, на заседании президиума Псковского областного совета профсоюзов, сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.
Кандидатуру Игоря Иванова выдвинули 14 из 17 членских организаций, а также Санкт-Петербург-Витебский региональный отдел ДорПрофЖел, взаимодействующий с облсовпрофом на основании заключённого соглашения.
Выборы председателя Псковского облсовпрофа состоятся в ходе XXVII отчетно-выборной конференции в июне 2025 года.
По итогу заседания сформировали список для рассмотрения исполкомом Федерации независимых профсоюзов России с предложениями кандидатур.
«Благодарю всех коллег, принявших решение о моем выдвижении, за доверие. За прошедшие пять лет сделано многое, предстоит сделать еще больше. Работа по защите прав трудящихся должна быть системной», – прокомментировал свое выдвижение Игорь Иванов.