Общество

Псковский аэропорт попал в 16-й пакет санкций ЕС

Международный аэропорт «Псков» имени княгини Ольги попал в 16-й пакет санкций Евросоюза.

Европейскому бизнесу запретили транзакции с некоторыми портами и аэропортами РФ, так как они якобы «используются для передачи беспилотных летательных аппаратов, ракет и связанных с ними технологий и компонентов, а также для обхода предельной цены на нефть или других ограничительных мер».

Как пояснила Еврокомиссия, ЕС ввел «полный запрет на транзакции в отношении определенных объектов российской инфраструктуры», в том числе Внуково и Жуковского, аэропортов Перми, Нижнекамска, Екатеринбурга и Пскова, порта Астрахани на Волге, махачкалинского порта на Каспийском море, портов Усть-Луга и Приморск на Балтике, а также порта Новороссийск на Черном море, пишет ТАСС.

Напомним, что страны Евросоюза также ввели санкции против псковского центра «Воин».

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Ранее, в июне 2024 года, Европейский союз включил в санкционный список авиакомпанию «Уральские авиалинии» и аэропортовый холдинг «Новапорт».