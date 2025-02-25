Общество

Замначальника псковской полиции ответил, будут ли принимать на службу участников СВО

Будут ли участники специальной военной операции приниматься на службу в полицию Псковской области, ответил заместитель начальника УМВД России по Псковской области полковник полиции Сергей Еременко на 42-й сессии Псковского областного Собрания депутатов 27 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Вопрос о приеме бойцов спецоперации на работу в полицию задал лидер фракции «Новые люди» в областном Собрании Андрей Маковский.

Сергей Еременко отметил, что пока СВО продолжается, какой-либо программы по приему на службу участников спецоперации нет.

«Но мы рассчитываем на таких граждан и будем рады их у себя видеть», - сказал Сергей Еременко.

Ранее сообщалась, что более 500 сотрудников не хватает в полиции Псковской области.