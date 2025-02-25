Общество

Тала Нещадимова: Тепло становится новой нормой

Несмотря на резкие изменения температур, наблюдаемые в последние десятилетия, нынешние климатические условия постепенно становятся привычными для жителей Псковской области, рассказала в эфире радио «ПЛН FM» начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«Средняя температура последних двадцати лет — это уже своего рода норма, особенно если рассматривать данные за весь период метеорологических наблюдений», — подчеркнула она.

Однако даже на фоне современных тенденций некоторые месяцы выделяются своей экстремальностью, заверила Тала Нещадимова. Например, январь 1978 года запомнился как один из самых холодных месяцев в истории региона, когда средняя месячная температура составила минус 22 градуса, а минимальная достигала минус 40 градусов.

С другой стороны, январь 2020 года стал одним из самых теплых январей за всю историю наблюдений, показав температуру на 6-7 градусов выше среднегодовых значений. Также рекордсменом оказался февраль 1990 года, отметившийся температурой на 7-8 градусов выше нормы.

По мнению специалиста, такие колебания указывают на возможные изменения климата, однако точные выводы ученые смогут сделать лишь спустя несколько десятилетий. Тем временем жители Псковской области наслаждаются сравнительно теплым декабрем и январем благодаря преобладанию западных воздушных масс, вытеснивших традиционные северные циклоны.

Таким образом, несмотря на текущие температурные аномалии, Псковская область продолжает находиться в зоне устойчивого тепла, с некоторыми отклонениями, характерными для смены сезонов.