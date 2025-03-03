Николай Козловский вручил медаль к 80-летию Победы великолукскому ветерану

Глава Великих Лук Николай Козловский вручил юбилейную медаль к 80-летию Победы великолукскому ветерану Петру Веденееву, об этом глава города Великие Луки сообщил в своем Telegram-канале.
Фотографии: Николай Козловский / Telegram
Петр Веденеев был призван в армию в ноябре 1943 года. Служил рядовым, подносчиком патронов. С 9 августа по 3 сентября 1945 года участвовал в советско-японской войне в составе 501-го стрелкового полка 365-й стрелковой дивизии рядовым стрелком. Был демобилизован в 1949 году и приехал вместе со своей супругой в Великие Луки. Пётр Веденеев восстанавливал город в тяжёлое послевоенное время: возводил систему коммуникаций, строил жилые дома, а также работал на городском предприятии «Зеленхоз».
За воинскую доблесть Пётр Веденеев награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией» и «За победу над Японией», а за доблестный труд и самоотдачу награжден орденом Трудовой славы III степени, медалью «За доблестный труд».
«Выражаю безграничную признательность Петру Ивановичу за его любовь к Родине, боевой и трудовой подвиг. Благодаря таким героям, как он мы с вами живём, трудимся на родной земле, развиваем наш город и нашу страну. Низкий поклон Петру Ивановичу и всем дорогим ветеранам! Напомню, что нынешний год – год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне объявлен президентом России Владимиром Владимировичем Путиным Годом защитника Отечества. Почёт и слава героическим защитникам нашего Отечества, уважаемым ветеранам Великой Отечественной войны!» - добавил глава города Великие Луки.