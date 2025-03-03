Общество

Николай Козловский вручил медаль к 80-летию Победы великолукскому ветерану

Глава Великих Лук Николай Козловский вручил юбилейную медаль к 80-летию Победы великолукскому ветерану Петру Веденееву, об этом глава города Великие Луки сообщил в своем Telegram-канале.

Фотографии: Николай Козловский / Telegram

«Совсем скоро мы вместе со всей страной будем отмечать великий и самый главный для всех нас праздник – 80-летие Победы над немецко-фашистскими захватчиками. За эту Великую Победу самоотверженно сражались наши деды и прадеды, не жалея своих жизней, отдавая всё для фронта, всё для Победы. Мы в вечном, неоплатном долгу перед героями, одержавшими Победу в самой ожесточённой войне двадцатого столетия. Каждый житель России помнит о подвиге поколения победителей. Сегодня, по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с чувством большой благодарности вручил юбилейную медаль, посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, ветерану Великой Отечественной войны Петру Ивановичу Веденееву», - написал Николай Козловский.

Петр Веденеев был призван в армию в ноябре 1943 года. Служил рядовым, подносчиком патронов. С 9 августа по 3 сентября 1945 года участвовал в советско-японской войне в составе 501-го стрелкового полка 365-й стрелковой дивизии рядовым стрелком. Был демобилизован в 1949 году и приехал вместе со своей супругой в Великие Луки. Пётр Веденеев восстанавливал город в тяжёлое послевоенное время: возводил систему коммуникаций, строил жилые дома, а также работал на городском предприятии «Зеленхоз».

За воинскую доблесть Пётр Веденеев награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией» и «За победу над Японией», а за доблестный труд и самоотдачу награжден орденом Трудовой славы III степени, медалью «За доблестный труд».

«Выражаю безграничную признательность Петру Ивановичу за его любовь к Родине, боевой и трудовой подвиг. Благодаря таким героям, как он мы с вами живём, трудимся на родной земле, развиваем наш город и нашу страну. Низкий поклон Петру Ивановичу и всем дорогим ветеранам! Напомню, что нынешний год – год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне объявлен президентом России Владимиром Владимировичем Путиным Годом защитника Отечества. Почёт и слава героическим защитникам нашего Отечества, уважаемым ветеранам Великой Отечественной войны!» - добавил глава города Великие Луки.