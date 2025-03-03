Общество

Нейроботы стали объединяться в группы ради кражи денег

ИИ-комментаторы начали обманывать людей, объединяясь в группы в Telegram. Они больше не ограничиваются базовым спамом, а обучаются красть данные, анализировать поведение пользователей и вести многоуровневые фишинговые кампании, сообщил руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T. Hunter Игорь Бедеров.

Это отражает общий тренд на усложнение технологических правонарушений за счет использования генеративных нейросетей, в частности, нейрокомментаторов, считает эксперт.

«Групповая работа ботов резко повышает доверие к их сообщениям, ведь жертва видит «диалог», который выглядит естественно. Ситуация с нейроботами в Telegram — это тревожный сигнал, демонстрирующий, как быстро злоумышленники адаптируются к современным технологиям. Вообще же, использование ИИ для создания фейковых профилей и имитации живых диалогов — это качественный скачок в методах социальной инженерии», — отметил он.

Всего же за февраль 2025 года специалисты компании BI.ZONE Brand Protection зафиксировали 990 ресурсов, которые были нацелены на угон профилей пользователей, пишут «Известия».

Более того, некоторые аккаунты в Telegram используют ИИ, чтобы генерировать осмысленные комментарии в тему определенной публикации. Они не похожи на спам и не вызывают негативную реакцию. Злоумышленники добавляют в описание своего аккаунта фишинговую ссылку — заинтересованные комментарием пользователи переходят по ней и рискуют потерять персональные данные и деньги, как добавили в компании BI.ZONE.