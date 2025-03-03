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Общество

«Дневной дозор»: Нужно ли ограничить работу мигрантов в Псковской области?

04.03.2025 16:22|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему предложений о введении ограничений при трудоустройстве мигрантов в определенных сферах на территории Псковской области. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

 

На февральской сессии областного Собрания депутатов лидер фракции «Новые люди» Андрей Маковский выступил с инициативой запретить мигрантам работать в такси и в общественном транспорте на территории Псковской области. Идея не нова - «новолюдь» выступал с ней еще в ноябре прошлого года. Поводом снова вернуться к обсуждению этого вопроса стал террористический акт, который планировали организовать на псковском вокзале выходцы из стран Центральной Азии.

Андрей Маковский в своем выступлении на сессии областного Собрания сослался на опыт Республики Татарстан, где запретили работать с мигрантами в общественном транспорте. Аналогичные примеры есть и в соседних с Псковской областью регионах - запрет на найм мигрантов в роли водителей и продавцов действует в соседней Новгородской области. В последние годы в России наблюдалось увеличение числа инцидентов, связанных с мигрантами, и это создало негативное общественное мнение. Люди стали больше беспокоиться о своей безопасности, особенно в городах, где мигранты составляют значительную часть трудового контингента в таких сферах как такси и торговля, сфера услуг.

С другой стороны, введение такого запрета может иметь серьезные последствия для экономики региона. Такси — это одна из тех сфер, где мигранты традиционно занимают много рабочих мест. Если лишить бизнес возможности нанимать мигрантов, это может привести к нехватке водителей, что, в свою очередь, скажется на доступности услуг. К тому же, если мигранты не смогут работать легально, это может привести к росту теневой экономики, что также негативно скажется на налоговых поступлениях в региональную казну и снизит «прозрачность» и безопасность перевозок.

Нужно ли запретить мигрантам работать в отдельных сферах псковской экономики, особенно — в такси, общественном транспорте, сфере услуг? Может ли такое решение повысить безопасность жителей региона? Как оно может отразиться на экономике Псковской области? Об этом - в программе «Дневной дозор».

Андрей Маковский, лидер фракции «Новые люди» в Псковском областном Собрании, автор идеи запретить мигрантам работать в такси и общественном транспорте, свою позицию аргументировал необходимостью обеспечения социального спокойствия и снижения нервозности среди населения.

 

«Я уже два раза на областном Собрании публично говорил о том, что мигрантам нужно запрещать работать в такси, в общественном транспорте. Здесь речь не идет о правонарушении, а просто о таком термине как социальное спокойствие. Мы понимаем, что сейчас представители определенной национальности, отдельных государств совершили и пытались совершить теракты. Это не значит, что кто-то плохой, кто-то хороший. Это значит, что социальная нервозность будет присутствовать. Потому что люди читают новости, анализируют. Чтобы этой нервозности не было, можно сделать вот такой вот шаг, который будет нести большое благо. У местных ребят будет больше возможностей заработать. Не вижу никаких минусов».

Важно, чтобы мигрант имел все необходимые документы и строго соблюдал закон. Если он полностью легален и работает в рамках законодательства, его присутствие в сфере такси может быть не только оправданным, но и полезным, отмечает руководитель официального сертифицированного таксопарка Яндекс.Такси ООО «Манхэттен Про» Игорь Смирнов.

Также он подчеркивает: безопасность нельзя гарантировать ни от мигрантов, ни от местных жителей.

«По поводу того, почему у нас ребята стали меньше работать в такси. Многие ушли на СВО, это первый момент. Второй момент — на сегодняшний день сфера такси достаточно жестко зарегулирована 580-м федеральным законом, что, скажем так, создает трудности для легальной работы в этой сфере. Что касается мигрантов, я считаю, что, если этот мигрант соблюдает все законы, у него есть все разрешения для работы в этой деятельности, то милости просим, почему бы нет. Если эти люди не имеют документов, то, конечно, с нами они не работают. Гарантировать безопасность на 100% сегодня нельзя ни в отношении  приезжих гостей, ни в отношении наших ребят. Почему? Потому что все это достаточно завуалированная, на мой взгляд, история. Конечно же, их всегда проще уговорить, завербовать, что там с ними делают, я не знаю. Почему? Потому что они всегда больше, чем наши нуждаются в деньгах и так далее. Это чисто мое субъективное мнение, но в целом те люди, которые имеют необходимую документацию, гражданство Российской Федерации, работают в такси, проблем с ними никогда не было и, надеюсь, в будущем тоже не будет».

Депутат Псковского областного Собрания от ЛДПР Антон Минаков также выступает сторонником запрета мигрантам работать в такси, акцентируя внимание на том, что это решение направлено на обеспечение безопасности и комфорта местных жителей. Антон Минаков отметил, что данная мера позволит защитить интересы граждан и создать более стабильную рабочую среду.

«Безусловно, я считаю, что это хорошее решение. Более того, с этим предложением я, наверно, около двух месяцев назад обращался к губернатору, делал открытое письмо с предложением запретить трудовым мигрантам работать именно в этой сфере. Потому что я считаю, что нам нужны трудовые мигранты, чтоб они приезжали и работали не курьерами, доставщиками и таксистами, нам нужны строители, нам нужны уборщики. Вот пусть они занимаются тяжелой грязной работой, которой, возможно, местные не очень хотят заниматься. Приехать работать таксистом, курьером каждый может. Я не думаю, что это решение экономически может ударить именно по Псковской области, учитывая то, что все-таки Псковская область - это не Петербург и не Москва, где на данный момент трудовые мигранты составляют большую рабочую силу, у нас не хотелось бы допускать такой ситуации, поэтому ЛДПР выходила с подобными предложениями, будем и дальше выходить».

Известный псковский промышленник и общественный деятель Игорь Савицкий выразил мнение, что мигранты в такси не нужны. У нас достаточно местных работников, способных справляться с этими обязанностями.

Игорь Савицкий: В России нет денег : Псковская Лента Новостей / ПЛН

«Экономической необходимости нет совершенно точно, у нас хватает людей, которые могут ездить на машинах, работать таксистами без всяких проблем. То есть экономика абсолютно ни при чем. Другой вопрос — очень много приезжают в Россию, им надо у нас где-то работать, они занимают вот эти места. Вот эта проблема есть. Мне, допустим, приятней, когда на такси меня везет пскович, потому что он знает город, у него такой же менталитет, как и у меня. Мне намного приятней, конечно, ездить с псковскими таксистами. Экономика тут не при чем, это чисто социальная проблема. Приезжают мигранты работать. Это лишние мигранты абсолютно, они тут не нужны. Работы нет, идут в такси».

Ресторатор Виталий Зайцев опирается на местных работников в силу предсказуемости их поведения и меньших рисков, связанных с трудовой деятельностью, а мигрантов привлекает по мере необходимости. Чрезмерное увлечение их наймом для решения краткосрочных задач может привести к росту социальной напряженности.

«Я думаю, что эта ситуация, конечно, помогает закрыть кадровый голод каким-то образом, но слишком увлекаться этим тоже не стоит, потому что местный житель, местное население потихонечку втягивается в эту работу. По большому счету, долгая перспектива закроет потребности, мигранты в таком количестве будут не нужны. Тут уже может быть социальная напряженность, потому что будут просто люди, которые будут невостребованными. Этот вопрос нужно рассматривать в долгосрочной перспективе, потому что в любой отрасли бывает падение, бывает низкий сезон. И в ресторанном деле. Поэтому можно краткосрочно привлекать сюда массовые толпы иностранных граждан, а через какой-то короткий срок они окажутся невостребованными. А они тут уже пустили корни, условно говоря, завели семьи, а потом что с этим делать? Будет определенная социальная напряженность. Поэтому я считаю, что стоит перетерпеть кадровый голод, но впоследствии не иметь таких вот общественных вызовов».

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов полагает, что полностью ограничивать работу мигрантов в Псковской области нельзя. Это может негативно сказаться на тех отраслях экономики, где не хватает рабочих рук. Главное — чтоб было все в порядке с документами, законом и безопасностью.

«Если мы берем сферу обслуживания, то же самое такси, то в этом сегменте должны работать профессионалы своего дела, подход к организации работы должен быть очень серьезный, мы должны понимать, что у человека отсутствуют правонарушения, что у него, помимо водительского удостоверения, наверное, пройдены еще дополнительные какие-то курсы. Если это мигрант то мигрант тоже есть разный. Он должен владеть русским языком. Я не думаю, что совсем стоит запрещать мигрантам работать в сфере услуг, но подход должен быть профессиональным, потому что услуга должна предоставляться качественно и услуга должна быть безопасной. Когда работа мигрантов правильно оформлена, по закону, это положительно влияет на экономику нашего субъекта».

Сегодня эксперты в большинстве своем поддерживают идею ограничения работы мигрантов в такси и общественном транспорте. В качестве аргументов говорят о необходимости обеспечения социального спокойствия и безопасности местных жителей. Многие наши собеседники подчеркивают, что на рынке труда достаточно местных работников, способных выполнять работу в такси, общественном транспорте или в сфере услуг. Поэтому большой необходимости в привлечении мигрантов на работу в регион нет. При этом есть и те, кто убежден: рабочие руки иностранных специалистов экономике Псковской области, задыхающейся от нехватки кадров, нужны. Другое дело, что прибывающие в Псковскую область мигранты должны быть оформлены на работу легально, иметь все необходимые разрешения и соблюдать российское законодательство.

Виктория Семенова

Источник: Псковская Лента Новостей
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