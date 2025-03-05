В Госдуму внесли проект об амнистии в связи с 80-летием Победы

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму проект постановления об объявлении амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, документ доступен в думской электронной базе.
Согласно документу, предлагается освободить от наказания впервые осужденных к лишению свободы за преступления небольшой и средней тяжести. Распространить амнистию могут на тех, кто принимал участие в боевых действиях по защите Отечества, награжденных госнаградами СССР или РФ, несовершеннолетних, женщин с детьми-инвалидами, беременных женщин, одиноких мужчин, имеющих несовершеннолетних детей, мужчин старше 65 лет и женщин старше 60 лет, инвалидов I и II групп, а также больных онкологическими заболеваниями III или IV группы. На эти же категории лиц распространяется действие амнистии в виде сокращения срока наказания, если они осуждены за умышленные преступления на более длительные сроки, превышающие пять лет лишения свободы, пишет РИА Новости.
Проектом об амнистии предусматривается освобождение от наказания осужденных, совершивших преступление по неосторожности, а также сокращение им срока наказания. Под действие амнистии подпадают осужденные условно, осужденные, которым неотбытая часть наказания заменена более мягким видом наказания, осужденные, отбывание наказания которым отсрочено, и осужденные к наказаниям, не связанным с лишением свободы, уточняется в пояснительном документе.