Общество

В Госдуму внесли проект об амнистии в связи с 80-летием Победы

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму проект постановления об объявлении амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, документ доступен в думской электронной базе.

Согласно документу, предлагается освободить от наказания впервые осужденных к лишению свободы за преступления небольшой и средней тяжести. Распространить амнистию могут на тех, кто принимал участие в боевых действиях по защите Отечества, награжденных госнаградами СССР или РФ, несовершеннолетних, женщин с детьми-инвалидами, беременных женщин, одиноких мужчин, имеющих несовершеннолетних детей, мужчин старше 65 лет и женщин старше 60 лет, инвалидов I и II групп, а также больных онкологическими заболеваниями III или IV группы. На эти же категории лиц распространяется действие амнистии в виде сокращения срока наказания, если они осуждены за умышленные преступления на более длительные сроки, превышающие пять лет лишения свободы, пишет РИА Новости.

«Постановление "Об объявлении амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», - сказано в проекте постановления.

Проектом об амнистии предусматривается освобождение от наказания осужденных, совершивших преступление по неосторожности, а также сокращение им срока наказания. Под действие амнистии подпадают осужденные условно, осужденные, которым неотбытая часть наказания заменена более мягким видом наказания, осужденные, отбывание наказания которым отсрочено, и осужденные к наказаниям, не связанным с лишением свободы, уточняется в пояснительном документе.