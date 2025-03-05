Утренние авиарейсы Псков - Москва возобновятся с 17 марта

Утренние рейсы авиакомпании «Азимут» по маршруту Москва - Псков и Псков - Москва возобновятся с 17 марта, сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей директор псковского аэропорта Артем Тарасов.
На текущий момент первый вылет из Пскова запланирован на 10:25 17 марта.
Как отметил директор аэропорта, утренние рейсы станут ежедневными как из Пскова, так и из Москвы.
Напомним, ранее утренние авиаперелеты по маршруту Москва — Псков были отменены в связи с производственной необходимостью авиакомпании «Азимут».