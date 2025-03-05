Общество

Ледоход начался на реке Пскова. ВИДЕО

Лёд тронулся на реке Пскова в деревне Черняковицы Псковской области 9 марта, сообщается в группе «Черняковицы, Торошинская волость» в соцсети «ВКонтакте»

Видео: Екатерина Релхова / «ВКонтакте»

Напомним, в Псковской области за прошедшие выходные в результате утоплений в районах Псковского, Гдовского, Невельского и Локнянского погибли восемь человек.

Региональное следственное управление напоминает, что для предотвращения трагических происшествий на воде необходимо соблюдать правила безопасности и избегать выхода на тонкий подтаявший лед.