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Общество

Ледоход начался на реке Пскова. ВИДЕО

09.03.2025 20:34|ПсковКомментариев: 0

Лёд тронулся на реке Пскова в деревне Черняковицы Псковской области 9 марта, сообщается в группе «Черняковицы, Торошинская волость» в соцсети «ВКонтакте»

Видео: Екатерина Релхова / «ВКонтакте»

Напомним, в Псковской области за прошедшие выходные в результате утоплений в районах Псковского, Гдовского, Невельского и Локнянского погибли восемь человек.

Региональное следственное управление напоминает, что для предотвращения трагических происшествий на воде необходимо соблюдать правила безопасности и избегать выхода на тонкий подтаявший лед.

Источник: Псковская Лента Новостей
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