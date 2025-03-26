Геннадий Григорьев: Сегодня нужно сделать все, чтобы историю Великой Отечественной войны не переписывали

Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне - это значимое событие для всей страны, такое мнение выразил депутат Псковского областного Собрания Геннадий Григорьев в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
Фото: Псковское областное Собрание депутатов
Депутат отметил, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников относится к событиям Великой Отечественной войны трепетно. «Наверное, все уже видели на его странице ролики про Великую Отечественную войну. Я считаю, что это очень правильно, ведь эти ролики доступны не только взрослому населению, но и детям. Я смотрю их со своими детьми, им очень нравится», - поделился он.
Геннадий Григорьев не оставил без внимания и открытие тематических выставок, музеев. Например, в Дедовичах открыли филиал музея обороны Ленинграда, в Порхове - экспозицию Великой Отечественной войны. «Такого должно быть больше. Сегодня молодежь должна знать, что было на самом деле. Мы живем в то, время, когда ветеранов остается все меньше и меньше, но у нас есть шанс попасть в архивы, ведь со многих документов снят гриф секретности», - подчеркнул депутат.
Он дополнил, что сейчас важно уделить внимание и заботу тем людям, которые застали времена Великой Отечественной войны.