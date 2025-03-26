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Геннадий Григорьев: Сегодня нужно сделать все, чтобы историю Великой Отечественной войны не переписывали

Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне - это значимое событие для всей страны, такое мнение выразил депутат Псковского областного Собрания Геннадий Григорьев в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

«Это очень значимое событие для всей нашей страны. Мы видим, что происходит на Украине. Мы видим, как европейские государства переписывают историю, нам это нельзя допустить. Сегодня нужно сделать все, чтобы историю Великой Отечественной войны не переписывали», - сказал Геннадий Григорьев.

Депутат отметил, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников относится к событиям Великой Отечественной войны трепетно. «Наверное, все уже видели на его странице ролики про Великую Отечественную войну. Я считаю, что это очень правильно, ведь эти ролики доступны не только взрослому населению, но и детям. Я смотрю их со своими детьми, им очень нравится», - поделился он.

Геннадий Григорьев не оставил без внимания и открытие тематических выставок, музеев. Например, в Дедовичах открыли филиал музея обороны Ленинграда, в Порхове - экспозицию Великой Отечественной войны. «Такого должно быть больше. Сегодня молодежь должна знать, что было на самом деле. Мы живем в то, время, когда ветеранов остается все меньше и меньше, но у нас есть шанс попасть в архивы, ведь со многих документов снят гриф секретности», - подчеркнул депутат.

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Он дополнил, что сейчас важно уделить внимание и заботу тем людям, которые застали времена Великой Отечественной войны.