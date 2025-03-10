Общество

Стало известно, на что псковичи чаще всего жалуются в Роспотребнадзор

68% жалоб от потребителей в Роспотребнадзор связаны со сферой торговли, сообщила начальник отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Псковской области Ольга Кольцова в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Наибольшая часть жалоб, 68%, это сфера торговли. Проблем в ней не больше, просто в магазин люди ходят чаще. Это просто связано с повседневной с жизнью», - сказала Ольга Кольцова.

Начальник отдела отметила, что количество жалоб в сфере онлайн-торговли за последнее время увеличилось в шесть раз. Второе место по количеству жалоб занимает сфера ЖКХ.

Ранее сообщалось, что управление Роспотребнадзора по Псковской области участвует во всероссийской «горячей линии», приуроченной ко Всемирному дню прав потребителей, который ежегодно отмечают 15 марта.