Общество

Путин отметил псковских десантников в боях за Курскую область

Президент РФ Владимир Путин отметил 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию в боях за Курскую область на совещании на одном из пунктов управления Курской группировкой, сообщается в Telegram-канале губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Видео: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«Нашу 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию президент России Владимир Владимирович Путин отметил первой среди подразделений, которые проявили себя наилучшим образом на Курском направлении и о которых глава государства слышит "практически каждый день и утром, и вечером"», - написал Михаил Ведерников.

На совещании верховный главнокомандующий заслушал доклад начальника Генерального штаба Вооружённых сил России – первого заместителя министра обороны Валерия Герасимова.

Напомним, на прошлой неделе Абдулазиз Шихабидов назначен на должность командира 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ России.