Общество

В Великих Луках зафиксировали резкий скачок заболеваемости ОРВИ

Скачок заболеваемости ОРВИ в 35% зафиксировали в Великих Луках и Великолукском районе, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

По предписанию Роспотребнадзора принято решение о переводе школ и учреждений дополнительного образования Великих Лук и Великолукского района на дистанционный режим работы в период с 17 по 23 марта в связи с существенным ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ. «В последнюю неделю фиксируем скачок на 35%», - пояснил губернатор.

«Решение по детским садам будем принимать отдельно – в зависимости от локальной эпидситуации в каждом конкретном учреждении 24 марта начинаются каникулы, принятые меры позволят на две недели разобщить детей и прервать цепочку распространения заболевания. Прошу с пониманием отнестись к решению – от него зависит здоровье детей, педагогов, родителей и в целом эпидемическая ситуация в регионе», - пояснил губернатор.