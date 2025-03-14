Общество

В Пскове прошла встреча с волонтерами, которые очищали берег Анапы

Встреча с волонтерами, которые очищали берег Анапы от разлива нефтепродуктов, прошла в псковском Доме молодежи, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по молодежной политике Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по молодежной политики Псковской области

На встрече с волонтерами присутствовали врио председателя регионального комитета по молодежной политике Дмитрий Яковлев и врио директора «Центр молодежи и общественных инициатив» Елизавета Зайцева.

Волонтеры рассказали о своей поездке в Краснодарский край. Они поделились впечатлениями о работе на пляже и на птичнике, и о том, с какими трудностями им пришлось столкнуться. Добровольцы отметили, что условия, в которых они жили и работали, были достойными. Из пансионата на побережье ребят отвозили на спецтранспорте. Обычный рабочий день начинался в 8.00, а заканчивался в 17.00. Но, например, на птичнике они могли работать целую ночь, чтобы помочь спасти птиц, пострадавших от разлива мазута.

Большое впечатление на псковских волонтеров произвела встреча с дельфинами, которых они увидели в открытом море. После поездки у ребят появилось еще большее желание помогать природе.

«На пляже было много людей. В одной локации, где мы убирали мазут, было одновременно около 500 человек. Работа была четко выстроена. Мы поэтапно прочищали территорию с помощью специальных мольбертов, двигаясь от пляжа к морю. Мазут убирали в мешки, которые потом вывозились. Да, это капля в море, но мы внесли свой вклад в спасение природы», - рассказал доброволец Максим Илларионов.

«Почти весь мазут с побережья уже убран. Сейчас основная помощь нужна птицам. Мы были там всего 10 дней, но все же внесли свой вклад в помощь природе. Одна из участниц нашей делегации осталась там, чтобы продолжить помогать птицам — ее очень вдохновила работа на птичнике», — поделилась волонтер Алина Хлудок.

Дмитрий Яковлева поблагодарил всех волонтеров за их самоотверженность и бескорыстную помощь и вручил благодарственные письма от комитета по молодежной политике Псковской области.

Напомним, на устранение ЧП в Анапе отправились 10 волонтеров из Псковской области.

Смотрите также На устранение ЧП в Анапе отправятся 10 волонтеров из Псковской области

В зоне ЧС ранее уже работали псковичи. В частности, ведущий программы ПЛН-FМ «Экосреда» Сергей Елизаров.

Смотрите также Ведущий программы ПЛН FM «Экосреда» Сергей Елизаров помогает в устранении последствий экологической катастрофы в Анапе

В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме «Волгонефти-239», находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж.

Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.