Общество

В преддверии выходных МЧС напоминает псковичам о запрете выхода на лед

В настоящее время действует запрет выхода на лед и подледной ловли рыбы в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«На всех водоемах Псковской области действует запрет выхода на лед. Ледовое покрытие неустойчивое. Выход на лед опасен для жизни!» - говорится в рассылке МЧС.

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Напомним, 19 рыбаков погибли в Псковской области в период с 8 по 11 марта.

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Напомним, на сайте Псковской Ленты Новостей проходит опрос на тему: Надо ли ввести более жесткие меры по борьбе с рыбаками, выходящими на хрупкий лед?