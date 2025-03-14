Общество

Истощенную собаку Алису изъяли у недобросовестных хозяев псковские зоозащитники

Истощенную собаку Алису изъяли у недобросовестных хозяев псковские зоозащитники. Об этом сообщается в группе зоозащитной организации «Зоозащита» в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: «Зоозащита»

«Поступил звонок о несчастной собаке, следом за звонком люди прислали фото. Не будем описывать свои эмоции и во время просмотра фотографий, и прямо на месте, когда уже всё видели своими глазами. К этой собаке мы успели приехать. Но до неё в этой же будке умерла от голода её предшественница, молодая овчарка. И эта бы умерла, если бы мимо проходящие люди не забили тревогу», — рассказали в приюте.

В «Зоозащите» предположили, что животное могло погибнуть от голода и жажды — миска с водой была перевернута. В доме все еще остается кот.

«Собака забрана нами с уведомлением, хозяев на месте не было. У дверей оставлено уведомление об изъятии собаки в приют "Лесопилка". Одна машина повезла собаку в приют, другая машина поехала в Палкино, чтобы подать заявление в полицию», – добавили в приюте.

Собаку зовут Алиса. В комментариях одна из сотрудниц приюта высказала предположение, что животное могли забрать из приюта, а в дальнейшем лгать об условиях содержания. «Завтра смотрим чип, договор. Если подтвердится, что это наша собака, найти хозяев будет проще», - написала руководитель приюта «Лесопилка» Вера Короткова.