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Алексей Несмашный: В части секций культуры и спорта пока не принято решение о переводе на «дистант»

В Пскове приняли решение перевести дополнительное образование на дистанционный режим работы. Это сделано для снижения уровня заболеваемости среди учащихся. Как сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей заместитель главы администрации Пскова Алексей Несмашный, это ограничение пока не распространяется на секции культуры и спорта.

«Мы действуем, исходя из рекомендаций главного санитарного врача. В настоящий момент принято решение вывести на дистанционные форматы работы дополнительное образование. Пока исходим из позиции, что мы наблюдаем внимательно, смотрим за заболеваемостью каждый день и рассчитываем, что тех мер, которые на сегодняшний день приняты, будет достаточно», — отметил Алексей Несмашный.

По словам заместителя главы администрации, данная мера позволит снизить уровень распространения инфекций до начала весенних каникул, которые помогут дополнительно разобщить детские коллективы и таким образом уменьшить риск заболеваний.

Алексей Несмашный также уточнил, что услуги дополнительного образования оказывают различные структуры. В части секций по спорту и культуре решение о переводе на «дистант» не принято, уходят на «дистанционку» образовательные «кружки».

«В части культуры и спорта пока таких решений не принято. Занятия в спортивных секциях проходят в просторных помещениях, где легче соблюдать социальную дистанцию. Однако в образовательных учреждениях такие условия сложнее обеспечить», — пояснил чиновник.

Напомним, в соответствии с предписанием главного санитарного врача Псковской области, с 17 марта занятия в учреждениях дополнительного образования переходят в дистанционный формат на ближайшую неделю.

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