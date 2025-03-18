Общество

Дмитрий Барабанов вручил медаль к 80-летию Победы бывшей узнице концлагеря Алевтине Васильевой

Депутат Псковской городской Думы по округу №14 Дмитрий Барабанов по поручению президента вручил юбилейную медаль к 80-летию Великой Победы несовершеннолетнему узнику фашистских концлагерей Алевтине Васильевой.

По словам депутата, церемония прошла в теплой обстановке, где Алевтине Васильева поделилась воспоминаниями о непростом детстве.

«Воспоминания о детстве... Тень прошлого. Эта полоса у меня настолько в темном виде, я ничего не помню. Я только помню, что гремело всё, было страшно, сверкало, я ничего не понимала. Мне было всего три года. Помню, что я на руках у мамы. Мы бежали, бежали, бежали к поезду. Мы вскочили в поезд, он уже ехал, потом резко остановился. Я смотрела на всё большими глазами. Вдруг приходят немцы. Смотрю, действительно, какие-то страшные люди. Они подошли к нам, забрали старшую сестру. Мама заплакала. Потом мы бежали куда-то в деревню. Дальше я ничего не помню», — вспоминает Алевтина Андреевна.

Напомним, ранее Дмитрий Барабанов вручил юбилейную медаль к 80-летию Великой Победы трем бывшим узникам концлагерей.