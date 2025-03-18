Общество

Сергей Лаврухин: Водолазы работали на износ

При спасении рыбаков водолазы работали на износ, сообщил начальник Главного управления МЧС России по Псковской области, генерал-майор внутренней службы Сергей Лаврухин в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Поисково-спасательные водолазные работы - это особый вид деятельности. Поиск из-подо льда - это риск для жизни водолаза. Причем, когда наши водолазы занимаются спасательными работами, всегда идет подвижность льда. Если сказать: утонул, достали и все, то это не так. Водолазы работали на износ, а не достать мы не можем, это важно и для следственный действий, да и для родственников», - сказал Сергей Лаврухин.

Начальник ведомства отметил, что всего в этом сезоне было проведено более 50 водолазных работ.

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Напомним, 19 рыбаков погибли в Псковской области в период с 8 по 11 марта.