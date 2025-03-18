Общество

69 классов закрыты на карантин в Псковской области

69 классов в 35 школах закрыты на карантин в Псковской области в период с 10 по 16 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по региону.

Закрыты 15 групп в девяти дошкольных учреждениях, пять групп в двух колледжах. Полностью закрыта средняя школа в Дедовичском районе.

В городе Великие Луки и в Великолукском районе все средние школы переведены на дистанционный режим обучения. Дана мера введена в целях предотвращения распространения ОРВИ.

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Напомним, дистанционное обучение также введено в школах Куньинского района. Также закрыты учреждения дополнительного образования Пскова.