Общество

Кладбища Пскова обработают от клещей

Кладбища Пскова обработают от клещей. На это планируется выделить 1 139 900 рублей, следует из документов, опубликованных на портале единой информационной системы в сфере госзакупок.

Проводить акарицидную обработку будут при благоприятном метеопрогнозе (отсутствии осадков) в ближайшие 3 дня после получения заявки от заказчика. В процессе оказания услуг должны использоваться химические и биологические средства, разрешенные к применению в установленном порядке на территории Российской Федерации.

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По результатам обработки подрядчик обязан будет проводить фото- и видеофиксацию. После проведения акарицидной обработки через 3-5 календарных дней при благоприятной для активности клещей погоде проводится контроль ее эффективности, который необходимо повторить через 15 календарных дней.

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Контракт рассчитан до 30 сентября. Подрядчика планируется определить 31 марта.