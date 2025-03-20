Общество

Псковичи могут подать заявку на новую номинацию всероссийского конкурса «Семья года»

Новая номинация «Семья защитника Отечества» появилась в этом году на всероссийском конкурсе «Семья года». В ней смогут принять участие семьи Псковской области, в которых один или несколько членов являются или являлись участниками боевых действий, в том числе специальной военной операции, и успешно адаптировались к гражданской жизни, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Важным критерием также станет активное участие членов семьи в социально значимых мероприятиях, волонтерских и патриотических движениях. Истории таких семей станут вдохновляющим примером для подрастающего поколения, демонстрируя важность патриотизма, семейных ценностей и ответственности.

В 2025 году конкурс проводится в десятый раз и популярность его с каждым годом растет, более 4000 семей ежегодно принимают участие в конкурсе. В Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы особое внимание при проведении конкурса уделяют патриотическому воспитанию подрастающего поколения, передаче детям эстафеты памяти о героях Великой Отечественной войны.

В этот раз победители будут определены в шести номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья — хранитель традиций» и «Семья защитника Отечества».

Всероссийский конкурс «Семья года» — это ежегодное событие, которое объединяет все больше и больше семей из разных регионов России, связывает российские города и села, станицы и деревни нитью духовно-нравственных и семейных ценностей. Организаторами всероссийского конкурса являются Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Напомним, в 2024 году для участия в региональном этапе было подано 29 заявок из 18 муниципалитетов Псковской области. По итогам в число победителей всероссийского конкурса вошла семья Игнатенковых из Великих Лук. Иван и Анна Игнатенковы и их трое детей получили призовое место в номинации «Молодая семья».