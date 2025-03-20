Общество

Кот Томас обгоняет псковскую кошку Машу в голосовании за победителя конкурса «Хвостатый хранитель 2.0»

Кот Томас обгоняет кошку Машу из «Городского культурного центра» Пскова в голосовании за победителя конкурса «Хвостатый хранитель 2.0».

Сейчас отрыв составляет около 3000 голосов.

Отдать свой голос за пушистого друга может любой желающий в сообществе «ВКонтакте». Конкурс организован министерством культуры Российской Федерации. Голосование завершится 22 марта в 11:00.

В полуфинале псковская представительница набрала 4 573 голосов. В общей сумме в голосовании участвовали 13 794 человека.

Напомним, кошка Маша - известный обитатель Городского культурного центра Пскова, посещала сессии депутатов Псковской городской Думы.