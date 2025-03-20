Общество

Благоустройство территорий ведется в Псковском районе

Благоустройство общественных территорий, выбранных жителями в 2024 году, началось в Псковском районе, сообщается на странице главы Псковского района Натальи Федоровой.

Работы ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в национальный проект «Инфраструктура для жизни». На двух объектах подрядчик приступил к реализации проектов.

В деревне Писковичи между домами № 7, 9 и 12 ведется планировка территории, устанавливается бордюрный камень, проводится разработка грунта экскаваторами. Подготовили основание для пешеходной дорожки, которая будет сделана из брусчатки.

В деревне Неёлово-1 работы ведутся в сквере напротив дома №3 по улице Новой. Начаты работы по планировке территории для дальнейшего обустройства мини-футбольного поля и волейбольно-баскетбольной площадки. Подрядчик выполнил демонтажные и земляные работы.

«Как позволит погода - приступит к устройству дренажа, а затем и к обустройству площадок. В ходе контрольного выезда обсудили рабочие вопросы взаимодействия подрядной организации с волостями и местными жителями, которые с большим интересом следят за процессом», - отметила Наталья Федорова.