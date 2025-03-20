Общество

Михаил Ведерников поздравил работников гидрометеорологической службы с их праздником

Михаил Ведерников поздравил специалистов Псковского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с профессиональным праздником в своем Telegram-канале.

«Изучение и прогнозирование погодных процессов – технически сложная работа, требующая специальных знаний, навыков и компетенций.Сбор и аналитика информации о состоянии окружающей среды позволяет прогнозировать и предупреждать чрезвычайные ситуации на территории Псковской области, обеспечивать бесперебойную работу отраслей экономики, своевременно оповещать население о возникновении опасных природных явлений. Спасибо вам за такую важную работу! Желаю успехов, счастья и благополучия!» - сказал он.

Каждый год 23 марта по инициативе Всемирной метеорологической организации под эгидой ООН проводится Всемирный день метеорологии, или Всемирный метеорологический день, который отмечается с 1961 года.