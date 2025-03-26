Общество

Андрей Маковский: Иностранцу попасть в страну проще, чем россиянину на футбольный матч

Проблему мигрантов в очередной раз поднял на сессии Псковского областного Собрания лидер фракции «Новые люди» в региональном парламенте Андрей Маковский, выступая 27 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Сейчас иностранцу попасть в страну проще, чем россиянину на футбольный матч», - заявил Андрей Маковский. Напомним, ранее он неоднократно высказывался на тему мигрантов и призывал ужесточить миграционную политику.

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Также лидер фракции «Новые люди» рассказал об предложениях партии, касающихся бизнеса, ушедшего из России после 24 февраля 2022 года: «Мы предложили ввести обязательный платеж для компаний, которые хотят вернуться на российский рынок. А для тех, кто поддержал ВСУ, запретить возвращение».

Кроме того, депутат упомянул, что волнующей людей проблемой является оплата ЖКУ. После изменений коэффициента, по словам Андрея Маковского, люди не понимают, за что им платить и как платить, что является самым актуальным вопросом для большинства жителей.

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«Намного меньше вопросов стало с вывозом мусора, но появился другой. Нигде нет открытой и точной информации о сроках завершения строительства экотехнопарка», - заявил Андрей Маковский.