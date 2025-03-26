Общество

Андрей Михайлов: Правительство планирует лидеров из участников СВО привлечь в управленческую работу

Программа «Герои земли Псковской» призвана подготовить новых управленцев. Однако далеко не все участники специальной военной операции захотят пойти на такие должности, отметил депутат Псковского областного Собрания по единому избирательному округу, член комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Михайлов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Программа новая, а я к новому всегда отношусь положительно, лишь бы оно сработало во благо. Если опыт будет не тот, которого ожидаем, ничего страшного, главное, что мы попробовали», - прокомментировал реализацию программы Андрей Михайлов.

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Он напомнил, что существуют критерии для участников программы, включая соответствующий уровень образования и отсутствие судимости.