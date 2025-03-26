Андрей Михайлов: Правительство планирует лидеров из участников СВО привлечь в управленческую работу

Программа «Герои земли Псковской» призвана подготовить новых управленцев. Однако далеко не все участники специальной военной операции захотят пойти на такие должности, отметил депутат Псковского областного Собрания по единому избирательному округу, член комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Михайлов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).
«Программа новая, а я к новому всегда отношусь положительно, лишь бы оно сработало во благо. Если опыт будет не тот, которого ожидаем, ничего страшного, главное, что мы попробовали», - прокомментировал реализацию программы Андрей Михайлов.
Он напомнил, что существуют критерии для участников программы, включая соответствующий уровень образования и отсутствие судимости.
«Правительство планирует лидеров из участников СВО привлечь в управленческую работу. Все мы понимаем, задаемся этим вопросом: "А что будет с теми ребятами, которые вернутся, когда все закончится?" Не все станут управленцами, не все захотят вернуться на те места, где они раньше работали. Кто-то наверняка продолжит службу в рядах Вооруженных сил РФ, в каких-то корпусах, соединениях, дивизиях и так далее, каждый выбирает сам. Но нужны будут и управленцы, в том числе. Наверняка из тех, кто не ушел на военную службу, будут формироваться какие-то объединения, какие-то фонды, люди должны быть заинтересованы и привлекаться. На мой взгляд, эта перспектива сейчас предлагается людям с высшим образованием, чтобы они были костяком, примером не только для подражания, но и примером уважения, чтобы к ним прислушивались», - добавил Андрей Михайлов.